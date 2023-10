Si te pillan con cien macetas de 'maría' en tu casa, es para traficar con ellas. Lo tiene claro la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, que ha confirmado las penas de uno y dos años de prisión para dos condenados por cultivar 100 plantas de marihuana impuestas por un Juzgado de lo Penal de la ciudad portuaria, aunque reduce la cuantía de la multa al considerar que no se puede aplicar el mismo precio a las hojas que a los cogollos de marihuana incautados, por su escaso contenido de TCH (componente psicoactivo), indica el TSJ de Murcia en una nota de prensa.

El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Cartagena condenó en octubre de 2022 a los dos acusados como autores de un delito de contra la salud pública a las penas de 2 y 1 año de prisión y 7000 euros de multa por el cultivo y depósito de marihuana en una nave de Cabezo Beaza.

Contra la sentencia, los condenados recurrieron: admitieron que la marihuana incautada era suya, pero sostienen que su destino era el autoconsumo. Además, alegan la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba.

"La Audiencia en su recurso asume los argumentos de la sentencia de instancia para concluir que el destino de la droga era el tráfico o distribución a terceros, y resaltan para ello la importancia de dos datos que permiten deducir sin duda razonable que la finalidad del cultivo no era el autoconsumo: el número de plantas de marihuana incautadas (100 en estado de floración, 36 en proceso de secado, con más de 30 kilos de producto) y que no se ha acreditado que uno de los acusados fuera consumidor de cannabis en el momento de los hechos", detalla el comunicado del TSJ.

Para subrayar que la cantidad de marihuana incautada “es notablemente superior al que razonablemente cabría pensarse en un cultivo [para] autoconsumo” los magistrados recurren a las pautas orientativas fijadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo “teniendo en cuenta el consumo medio diario de cada clase de droga” y el “número mínimo de días de provisión cubiertos habitualmente por el consumidor, en base a criterios de experiencia y a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Toxicología”. Así, en cuanto al hachís, la doctrina jurisprudencial ha considerado destinados a la transmisión a consumidores los importes que excedan de los 25 gramos, explican en la sentencia. Aclarando, a continuación, que se trata de cantidades a partir de las cual “se puede presumir que el acopio está preordenado al tráfico”, pero son “meramente orientativas”, pues se hace preciso comprobar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes.

Cinco plantas en Holanda o seis plantas y 480 gramos en Uruguay es la producción máxima para consumo personal

Por tanto, la Audiencia reconoce que resulta necesario justificar por qué en el caso concreto se considera que la cantidad poseída está destinada al tráfico, “valorando todas las circunstancias concurrentes y evitando meros automatismos”, de lo contrario bastaría con la comprobación de que la cantidad detentada superaba el baremo establecido, como prueba del ánimo de destinarla al tráfico, es decir, del elemento subjetivo del delito.

Sin pruebas de que consumiesen

En este punto insiste la Sala que “el cultivo de más de 100 plantas de marihuana, con un peso muy superior al que como criterio general se asigna la presunción de autoconsumo, y en un número de plantas mucho mayor que el permitido en las legislaciones en que expresamente se autoriza el cultivo para consumo propio, implica un poderoso indicio en favor del destino al tráfico, que se refuerza con las razones expuestas en la sentencia apelada”.

Así, recuerdan que, cinco plantas en Holanda, o seis plantas y 480 gramos de material recolectado en Uruguay es la producción máxima para consumo personal, respectivamente­.

Además, como remarca la magistrada en la sentencia de instancia, no se ha acreditado que uno de los acusados fuera consumidor de cannabis en el momento de los hechos, a lo que la Audiencia añade en su resolución que acudió a la consulta forense con el pelo rapado, por lo que no se le pudo analizar el cabello, para determinar si tomaba drogas o no.

Por otro lado, la sentencia estima parcialmente el recurso y reduce las multas impuestas a los 6.000 euros al considerar que no consta el valor de las hojas de cien plantas semifrescas de cannabis sativa con peso total de 28.079 gramos, pues su contenido en THC eran sólo de 1,2% frente al 13,8% de los 14.119 gramos de cogollos de plantas frescas y 14,7 % de los 6.781 gramos de la caja de cogollos húmedos.