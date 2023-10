Media docena de bomberos se movilizaron este sábado a primera hora de la tarde para rescatar a tres perros de una balsa de riego ubicada en Cañada Hermosa.

Un portavoz del cuerpo indicó que el aviso se produjo sobre las 12.15 horas. Al lugar se desplazaron seis efectivos, en un camión. Asimismo, se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de La Raya. Los bomberos lograron sacar del agua a los animales, que no podían salir por sus propios medios. Aunque a priori no había peligro de que los canes se ahogasen, ya que no cubría el agua, tampoco eran capaces de moverse del lugar.

🚨👮‍♂️Esta mañana agentes de la Raya respondieron a un llamamiento de emergencia en #CañadaHermosa . Tres 🐶 estaban atrapados en una balsa de riego.



Se solicita la asistencia de los @BomberosMurcia para el rescate y la colaboración de Zoonosis para brindar atención a los🐶 pic.twitter.com/dz41q2kwVT — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 7 de octubre de 2023

Una vez fuera del agua, responsables del servicio municipal de Zoonosis se hicieron cargo de los canes. El protocolo pasa por evaluar su estado de salud, ver si llevan microchip y descubrir a quién pertenecen.

No es la primera vez que acontece un suceso similar en la Región. Este verano, la Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Librilla, rescataba de una balsa de riego del municipio librillano a dos perros que habían quedado atrapados en su interior.