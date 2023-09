Un hombre de unos 59 años ha perdido la vida al producirse un incendio por causas que se investigan en su domicilio de Alfafar, en Valencia. El fuego se ha originado en el primer piso de una finca de tres alturas en el número 20 de la calle Juan Puertes de Alfafar.

"Lo he escuchado gritar y me he asomado a ver qué pasaba, y he visto salir mucho humo", relata Yolanda, la vecina del último piso que ha dado la voz de alerta y ha telefonado al servicio de emergencias.

"Se veía venir que algo así podía pasar", indica Juan. Es en lo que coinciden varios vecinos, quienes aseguran que el fallecido ya había sufrido otros accidentes domésticos. Hace unos tres meses sufrió una caída accidental por el hueco de la escalera.

En total, han sido atendidas cinco personas han sido trasladados a distintos hospitales. Una de ellas ha sido una mujer de 65 años con problemas de asmatismo que vivía en el mismo edificio. Un sobrino de 20 años y su pareja también han sido evacuados al hospital por inhalación de humo.

En el incendio han intervenido tres dotaciones de bomberos de Catarroja, Torrent y Silla, así como diversos mandos del Consorcio.