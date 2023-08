La coordinadora del Grupo de Adicciones del Colegio de Psicología, María Dolores Oñate, explica que «las apuestas deportivas son algo que los jóvenes, también los menores, han incorporado a lo que es su ocio, forma parte de una actividad de ocio».

En periodo estival, con «más tiempo de ocio, estas cosas salen a la luz y saltan los problemas», precisa la experta.

Oñate apunta que «aunque la ley prohíbe jugar a menores de edad, sabemos que no hay mecanismos suficientes y eficientes para controlar esto, en lo presencial y online».

En este sentido, pone el acento en que «cualquier niño que tiene un dispositivo en la mano tiene acceso a un casino online», al cual no le es difícil acceder.

Y es que «las tarjetas de crédito son muy accesibles» para los menores y «con una foto que le hagan a la tarjeta, entran». Una situación que, insiste la psicóloga, «es preocupante».

Prevención en institutos

Oñate se encuentra impartiendo en institutos de la Región un programa para prevenir las adicciones entre los más jóvenes. Ir a las aulas y escuchar a los estudiantes le ha hecho descubrir que «ya en 1º de la ESO hay alumnos que han jugado online». «Tienen 12 años y lo han hecho a través de primos, de hermanos o de amigos, también menores, pero algo mayores que ellos», hace hincapié la psicóloga.

Además, alerta de que «hay otro factor que los padres no controlamos, que es que en los videojuegos se incorpora la figura de los casinos». «Una vez me dice un niño de 12 años: ‘Yo estoy enganchadísimo a la ruleta’. Le pregunto que dónde y me contesta: ‘En el GTA (Grand Theft Auto). Cuando mato a alguien, para esconderme de la Policía entro al casino y juego a la ruleta». Encontrar el casino en el videojuego «es una forma de iniciarse» en el mundo de la ludopatía.

Los menores, significa Oñate, «son más vulnerables a generar una adicción, porque tienen una inmadurez cerebral». La ley los protege, el problema es que la ley no se cumple», lamenta.