«Tengo 64 años y llevo toda la vida transportando limones para que coman los franceses», sentencia Francisco Avilés, transportista y socio fundador de Froet. A falta de un año para jubilarse, admite que «tampoco se puede poner un guardia al lado de cada camión» para frenar la oleada de robos que se viene sufriendo en el sur de Francia.

«Cuando yo tenía 22 años, ya nos tiraban los albaricoques los franceses», rememora el veterano camionero, que achaca el problema de la delincuencia a una competencia con los países del Este.

En este sentido, Avilés explica que «las empresas extranjeras de los países del Este nos están haciendo la competencia a las empresas españolas». Se trata de «países que están dentro de Europa, pero todavía por debajo de nuestro nivel de vida». Así, si un chófer español «cobra 2.800 euros, ellos cobran 1.500», manifiesta el transportista.

Esta situación da lugar a que algunos camioneros sufran precariedad. «Yo he tenido que darle de comer a un lituano y a un rumano en la carretera porque su jefe no venía y estaban sin dinero», comenta Francisco Avilés.

A la hora de llenar el depósito, estos chóferes del Este compran combustible a las mafias, asegura el murciano, dado que «revenden el gasoil a estas personas que nos están haciendo la competencia».

En cuanto al modus operandi, asegura que actúan «mientras tú estás durmiendo: te meten una goma, revientan el depósito y sacan el gasoil». «Las mafias que se dedican a robar el gasoil lo venden por mitad de precio», afirma.

Aunque reconoce que «llevarse la mercancía no es nuevo, ha pasado siempre», Avilés tiene la sensación de que últimamente «se está agudizando aún más».

«Tenemos que ir a Europa a llevar nuestros productos de la Región y tenemos que pasar sí o sí por Francia», donde se vive «una inseguridad impresionante», asevera el camionero, que confiesa que muchas veces «llegas a un aparcamiento y te da miedo».

Un plus por llegar tarde

«No entiendo por qué estas cosas tienen que pasar, si somos todos europeos», barrunta el murciano, que lamenta que, si la denuncia en Francia prospera, «los procesos judiciales que se abren en los juzgados pertinentes llevan un protocolo y un tiempo», por lo que «se va demorando y no vamos a ningún lado».

Sufrir un robo en Francia ralentiza la entrega en el destino, pues «tienes que llegar a una hora y, cuando te joden en la carretera, ya no llegas. Quieren cobrarte un plus por no llegar, aunque no haya sido culpa tuya. Y eso es lo que tenemos: inseguridad plena».