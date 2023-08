La ola de robos a camiones en las carreteras francesas afecta especialmente a chóferes de la Región de Murcia, debido a que la ruta que siguen les obliga a entrar por La Junquera hasta el sur de país galo, zona caliente donde se están produciendo estos delitos, explica Pedro Díaz, presidente de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet).

Díaz apunta que esta delincuencia «la llevamos sufriendo desde hace años, no es algo que esté pasando ahora nuevo: se está sufriendo muchísimo tiempo», pero que «antes, desde hace seis o siete años, había casos, pero no eran diarios», mientras que este año los robos de combustible se producen todos los días.

El responsable de Froet quiere «que la gendarmería tome de verdad cartas en el asunto». La semana pasada, la gendarmería de Francia anunciaba que ha habilitado el teléfono de emergencias 17 para que los transportistas puedan denunciar el robo a camiones y poder realizar controles policiales con velocidad.

El teléfono de emergencias 17 contacta directamente con el Centro de Operaciones e Inteligencia de la Gendarmería Nacional (CORG), que aconseja al conductor que permanezca junto con el camión mientras llega la ayuda.

Destaca Díaz que «lo que más se está robando es el combustible, porque vale mucho dinero».

Los camiones en rutas internacionales procedentes de España suelen llevar los depósitos llenos, al repostar los transportistas en la Península Ibérica justo antes de cruzar la frontera, ya que los precios son mucho más bajos que en el resto de Europa.

"Hay que poner algo más por parte de las autoridades que no sea hacer un anuncio", considera Pedro Díaz

La asociación de transportistas ha notado un considerable incremento de robos que sufren los camiones murcianos en territorio francés, especialmente cuando los tráileres permanecen estacionados en las áreas de aparcamiento de las principales rutas internacionales, mientras los chóferes realizan los descansos obligatorios.

«Además del coste que tiene ese combustible, el problema está en las averías que hacen para robar», precisa Díaz, que afirma que los delincuentes «romper el depósito», en ocasiones «con un taladro», al tiempo que recuerda que «vale más el depósito de gasoil que el combustible en sí». «Cuando ven que hay un candado de seguridad, lo que hacen es taladrar el tanque», hace hincapié.

Pedro Díaz sentencia que los roban «mafias que revenden ese gasoil». «Son bandas ya organizadas», manifiesta. A su juicio, «no sería tan difícil» poner coto a estos grupos delictivos, «pero siempre hay que poner algo más por parte de las autoridades que no sea hacer un anuncio».

Estas bandas «llevan hasta camiones cisterna para cargar los tanques», afirma el responsable de Froet, que comenta que en cada robo «por lo menos intervienen tres o cuatro personas, un par de ellas en el tanque, otras traspasando el producto a la cisterna».

Cuando un chófer murciano es víctima del robo de combustible, se ve varado en la carretera de un país extranjero. «Hay que ir a la Gendarmería a denunciar, no se pueden desplazar con los vehículos ahí; luego está el tiempo que pierden, y que nunca se llega al éxito con esas denuncias, nunca pasa nada. No sé si es que no son capaces de coger esas bandas o que no hay suficiente premura por cogerlas», resalta Díaz.

3.000 euros por golpe

El afectado «se queda bloqueado», dado que no solo «hay que buscar gasoil», sino que «hay que reparar ese tanque» y tener en cuenta que el tráiler «normalmente lleva mercancías perecederas». «Nos genera un problema bastante grave», espeta.

El presidente de Froet calcula que «en cada robo de cada vehículo, con el precio del combustible que realmente roban y lo que vale el depósito nuevo, es en torno a los 3.000 euros».

Remarca que la ola de robos «la estamos sufriendo todas las empresas de toda España, pero las de Murcia como las que más», debido a que «en la salida por La Junquera, que es nuestra vía más importante, lo sufrimos más que los que salen por Irún». «En la nuestra es en la que más bandas están habiendo», reitera.