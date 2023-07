La Guardia Civil investiga a un hombre de Abanilla como presunto autor de un delito de estafa por internet a una empresa de La Coruña por valor de 7.920,66 euros por la venta de palés.

Según ha trasladado el Instituto Armado, esta operación se inició el pasado mes de junio a raíz de la denuncia interpuesta por el representante de la empresa perjudicada en el cuartel de la Guardia Civil de Curtis. Comunicaba haber sido víctima de una estafa por internet al verificar que el pagaré recibido de la empresa a la que había vendido los palés era falso.

Así, se inició una investigación con la que se pudo averiguar que la víctima había llegado a un acuerdo, mediante correos electrónicos, con una empresa ubicada en Valladolid para el envío de estos palés.

La mercancía fue encargada y enviada a la empresa asentada en Valladolid, pero a mitad de camino, según detalla la Guardia Civil, el comprador llamó al transportista para que cambiara el destino hacia otra empresa de la localidad de Laguna de Duero, donde fue depositada.

Al no recibir el dinero en su cuenta ni poder contactar nuevamente con el comprador, la víctima realizó un giro postal de la factura a la empresa que supuestamente había comprado los palés, que le informó de que ese correo electrónico no era suyo y que no había realizado la compra de esa mercancía.

Los investigadores descubrieron que el justificante de transferencia y los datos que constaban del titular eran falsos. A continuación, siguiendo el rastro de la entrega de la mercancía, se pudo establecer que la mercancía fue recibida en la empresa de Laguna de Duero por el supuesto directivo de la compañía.

De este modo, se logró identificar al autor de los hechos, un vecino de Abanilla con múltiples antecedentes policiales, pudiendo vincular a otros varones colaboradores habituales del mismo 'modus operandi'. Además, también se procedió al bloqueo de parte del dinero obtenido ilícitamente por la venta de la mercancía.

El ahora investigado realizaba este 'modus operandi' desde la Región de Murcia, su lugar de residencia, aunque para la intermediación en las estafas buscaba empresas asentadas en lugares muy distantes con el fin de tener más tiempo de acción para realizar los cambios de destino mientras la mercancía estaba en movimiento.

Las diligencias por estos hechos fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de 1ª instancia de Instrucción nº1 de Betanzos (La Coruña).