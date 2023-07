El Ayuntamiento de Molina de Segura y la Policía Local de Molina de Segura han intervenido un criadero clandestino de aves exóticas ubicado en una casa de la urbanización Los Conejos. Una denuncia presentada por diversos vecinos de la zona ha permitido destapar unas instalaciones sin las licencias correspondientes y con numerosas jaulas en las que había más de 250 agapornis (loros pequeños de cola corta y gran colorido, originarios de África), así como algunos ejemplares de periquitos y cacatúa ninfa.

Los vecinos interpusieron dicha denuncia por ruidos, lo que motivó que se llevara a cabo la identificación de la vivienda y su posterior registro. Al acceder, los agentes de la Policía Local, junto a inspectores de Salud Pública del Ayuntamiento, se percataron de la actividad que entrañaba la casa, que carecía de autorización de núcleo zoológico y declaración ambiental. Los efectivos dieron traslado a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, organismo competente en sanidad animal, indican fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, asegura que “el Ayuntamiento no va a permitir que se lleve a cabo ninguna actividad clandestina que no esté correctamente controlada y que no garantice el bienestar animal. Además, vamos a actuar siempre con contundencia contra este tipo de actos, que generan molestias y problemas de salubridad a los vecinos”.