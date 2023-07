Tres individuos asaltaron de madrugada una casa del municipio de Totana con sus dueños dentro, relataron los propios afectados, que pudieron telefonear para pedir ayuda una vez que se fueron los ladrones.

Según indican fuentes cercanas a la investigación, los hechos tuvieron lugar pasadas las dos de la mañana, en una vivienda ubicada en El Paretón, una localidad totanera de apenas 1.500 habitantes.

Tal y como explicarían luego los moradores de la vivienda, tres sujetos, encapuchados para que no se reconociesen sus rostros y armados con pistolas, irrumpieron en el domicilio, con intención de robar. Aunque eran violentos, afortunadamente no llegaron a disparar las armas ni a golpearlos. Después de llevarse unas pertenencias que no han sido precisadas, los tres individuos se marcharon.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, que solicitaron en la vivienda la presencia de sanitarios en una ambulancia. Los propietarios de la casa, un hombre de 47 años y una mujer de 46, fueron atendidos porque sufrieron un ataque de ansiedad.

Del caso se ha hecho cargo el Instituto Armado, cuyos investigadores tratan de recabar pistas para tratar de identificar, localizar y detener a los asaltantes y ponerlos a disposición de la Justicia.