"En el sofá, con el codo, intentó ahogarme: me metió los dedos en la boca y empezó a tirar. Empezó a decir: "¿Dónde está el cuchillo? Que hoy te mato". Fue a la habitación a coger el cuchillo encima del armario y fui hacia la puerta para escapar, pero él cerró la puerta con la pierna, llamó a mi hermano en Marruecos y le dijo: "La voy a cortar a trozos. Si la Policía viene, te corto antes de que abran la puerta".

Es el relato que hizo ante el tribunal la víctima de un episodio de violencia machista acontecido en diciembre de 2020 en Cartagena. El maltratador "cogió las llaves de la casa y mi teléfono y los guardó debajo de la almohada. A la mañana siguiente, poniendo la excusa de que iba a calentar leche, encendí el microondas: con el ruido del microondas intenté saltar por el balcón", prosigue la mujer. "Cogí dos pantalones de pijama, hice un nudo y bajé por el balcón. Descalza y en pijama, fui a pedir ayuda a una vecina".

El hijo de esta vecina llevó en su coche a la mujer a que recibiese asistencia sanitaria, por las lesiones que le produjo su esposo.

Él dice que ella quería los papeles

El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena condenó a este maltratador a un año y nueve meses de prisión por amenazar y maltratar a su esposa. El sujeto recurrió ante la Audiencia Provincial. Alegó entonces que ella "incurrió en omisiones importantes, como es el hecho de no contar que tomaba medicación por ansiedad o que el encuentro del acusado con ella la mañana siguiente a los hechos fue casual u omitir en su denuncia que solo buscaba la regularización de su situación administrativa".

La Audiencia, al rechazar el recurso del maltratador, subraya que "el hecho de obtener la regularización de su situación administrativa que defiende el recurrente como causa de la denuncia no es más que humo basado en el frágil indicio de una grabación producida meses antes de una conversación entre ella y su tía, que además no ha sido objeto de valoración, pues no lo ha solicitado la acusación, en la que dijo: "Solo me interesan los papeles y mi objetivo de todo esto es que me den los papeles", lo que no fue coetáneo a los hechos, además de otras frases tan significativas como "el punto que se me ha abierto es por su culpa", "dado que me ha fastidiado la vida, le voy a fastidiar la suya", "bueno, arreglo todos mis asuntos de este sufrimiento". Ello evidencia más bien que algo le ocurría en aquel momento con el acusado".

"Como se razona, del hecho de ser consciente de que al interponer una denuncia contra el acusado sería fácil regularizar su situación y que esto incluso la animara y motivara para hacerlo no se deprende necesariamente que lo que esté denunciando sea falso. No cabe proyectar, por tanto, connotación espuria en tan frágil indicio, que además se desdibuja con el resto de prueba practicada", detalla la resolución judicial.

Junto a la declaración de la víctima, que el tribunal tacha de "prueba sólida y eficaz", está el parte de lesiones. Por tanto, la Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal. El hombre, además de la pena de cárcel, no puede aproximarse durante dos años a menos de 300 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 490 euros.