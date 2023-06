La salida de prisión del asesino en serie más sanguinario de la provincia de Castellón, y uno de los criminales españoles con más muertes a sus espaldas es inminente. Han pasado casi 25 años desde el ingreso en prisión, en septiembre del año 1998, de Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV) acusado de los asesinatos de cinco mujeres entre 1995 y 1996: Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García.

Jaime García (43 años) es el hermano y único familiar directo vivo de la última. Sandra tenía 22 años cuando tuvo la mala suerte de cruzar su camino con el de JFV. Jaime, solo 17. La muerte de la joven sumió a toda la familia en una depresión de la que nunca se pudieron recuperar. Los padres, Jaime y Josefa, murieron hace casi 20 años, víctimas del alcohol y de un desgraciado accidente, respectivamente. Jaime perdió a su hermana siendo un adolescente y quedó huérfano con solo 23 años.

Destrozado por las tragedias, cayó en la depresión y en el alcohol durante su huida para olvidar. Un camino que le llevaría primero a Amposta, donde “estuve pidiendo en la puerta de un Mercadona” y, tras un breve regreso a Castelló, a Puerto de Sagunto, donde comparte piso de acogida y atiende a Mediterráneo para dejar salir sus sentimientos ante la inminente salida en libertad del “monstruo”.

¿Qué siente el familiar directo de una víctima a poco más de un mes de la puesta en libertad de JVF? “Mucha impotencia. Es una injusticia tremenda y, además, me siento muy solo en esto”, dice Jaime, que tiene un objetivo muy marcado desde que comenzó la recta final de Ferrándiz en el presidio de Herrera de la Mancha y salieron a la luz los primeros permisos.

Joaquín Ferrándiz (JFV) saldrá de la cárcel de Herrera de la Mancha a finales de julio, tras cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado en el 2000

“Voy a luchar con todas mis fuerzas para intentar que Joaquín Ferrándiz no pueda volver a vivir tranquilo en ningún sitio. La gente más joven no conoce el caso de JFV, pero aquí estoy yo para seguir recordando a todos lo que hizo y avisar de que puede volver a matar”, dice el hermano de la quinta víctima de JVF, que entró en prisión en septiembre de 1998, aunque la sentencia que le condenó a 69 años de cárcel no llegó hasta principios del 2000 en la Audiencia Provincial de Castellón, tras un mediático juicio.

"La gente más joven no conoce el caso de JFV, pero aquí estoy yo para seguir recordando a todos lo que hizo y avisar de que puede volver a matar" Jaime García - Hermano de la última víctima de JFV, Amelia Sandra

Una de las mayores preocupaciones del hermano de Amelia Sandra García es que Joaquín Ferrándiz no pueda conservar el anonimato una vez cruce el umbral de la cárcel. “Me gustaría que los medios estén fuera esperándole, que se le vea la cara para que todo el mundo sepa qué aspecto tiene”, apunta Jaime.

Solo compañeros de presidio, funcionarios y unas cuantas personas que han tenido contacto con JFV en sus contados permisos conocen el rostro actual del asesino en serie, cuyas últimas imágenes conocidas se remontan a 23 años atrás.

Otra de las cosas que tiene clara Jaime es que no tiene en mente “tener frente a frente” al asesino de su hermana. “No sé cómo reaccionaría a esa situación. No tengo nada que decirle ni nada que preguntarle. No quiero verle delante de mí”, señala la víctima colateral de los crímenes de JFV, que mantiene los miedos que apuntó a Mediterráneo hace unos meses: “Creo que puede volver a matar si sale de la cárcel. Él odia a las mujeres y esta clase de criminales no pueden estar sueltos por la calle, no se rehabilitan tras pasar por la cárcel”.