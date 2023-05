La Policía Nacional investiga si la desaparición de un vecino de Espinardo tiene que ver con una deuda de droga, indican fuentes policiales. Los especialistas del Grupo de Desaparecidos mantienen abiertas las pesquisas, después de que la familia del joven, de 25 años, denunciase su desaparición. Una de las hipótesis que están sobre la mesa es la de la marcha voluntaria, para esconderse de las personas que le tendrían amenazado. Mientras, una persona de su familia dijo a este diario que el joven no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico, que se le perdió la pista en el barrio murciano de San Andrés y que no saben por qué se esfumó. "No sabemos si se ha ido por voluntad propia u obligado", se lee en los carteles difundidos por sus allegados, para tratar de encontrarlo.

A Antón Fernández, vecino del Espíritu Santo, se le pierde el rastro el pasado martes día 16 por la tarde. La asociación SOS Desaparecidos también se ha hecho eco del asunto. Las indagaciones de la Policía están en marcha. Se trata de esclarecer si el chico se marchó, con intención de huir, o si tras su desaparición hay un acto delictivo. 🆘 DESAPARECIDO#desaparecido #sosdesaparecidos #Missing #España #Murcia

Fuente: sosdesaparecidos pic.twitter.com/bVVQ8Gu71q — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) 18 de mayo de 2023 La familia del joven ha difundido una foto y datos sobre él para dar con su paradero: mide 1.65 centímetros, pesa 60 kilos y, cuando se le pierde la pista, llevaba puesto un pantalón vaquero largo y una camiseta negra. Marihuana y sospechas Vecinos de la zona aseguran que todo comenzó a raíz de un vuelco de droga hace unas semanas. El joven, presuntamente y siempre según los vecinos, se dedicaría a vigilar cultivos de marihuana en el barrio, y el robo habría enfadado a los responsables de la plantación en cuestión, que consideraron que el chico estaba en deuda con ellos. De ahí que la desaparición tenga especial atención por parte de los agentes encargados del caso. Cabe recordar que la gran mayoría de los vuelcos (los robos de droga entre narcos) solo llegan a la Policía cuando se produce un acto violento de por medio y alguien necesita asistencia sanitaria urgente. Si no, las propias víctimas silencian lo vivido: de lo contrario, tendrían que reconocer, al poner la correspondiente denuncia, que ellos estaban traficando con sustancias. Vuelcos de droga, la delincuencia invisible Tanto los investigadores como los allegados de Antón Fernández tienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Otros vecinos sospechan que el joven puede estar retenido contra su voluntad, para tratar de obligar a su familia a saldar la deuda que sus captores consideran que tiene. Los investigadores especializados en desapariciones son una quincena y trabajan dentro del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Murcia, donde se dejan la piel durante las 24 horas para tratar de cerrar cuanto antes las heridas abiertas que la ausencia deja en familiares y allegados del que no está. Y no es verdad que tengan que pasar 24 horas para buscar a alguien: cuanto antes se ponga la denuncia, antes se empieza a trabajar. Cerca de 200 denuncias por desaparición siguen activas en la Región, algunas más de una década