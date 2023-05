El Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Orihuela ha retirado a un hombre la patria potestad para decidir en determinados asuntos de salud de su hija, una niña nacida hace siete años, debido a su oposición sistemática a que la pequeña fuese sometida a una operación en los oídos, pese a que varios dictámenes de médicos de la sanidad pública aconsejaban la intervención quirúrgica.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, establece que el juzgado atribuye a la madre de la menor «la facultad de decidir sobre la operación de los oídos, así como sobre la elección del centro de especialidad de otorrinolaringología que la atienda por el plazo de dos años, siendo suficiente para ello con sus consentimiento exclusivo, sin perjuicio del deber de información entre progenitores y por profesionales».

La familia materna lamenta que hiciesen falta dos años y cuatro visitas al juzgado para que se dicte sentencia

La pequeña ya ha sido sometida a la cirugía, que se denomina miringotomía bilateral y adenoidectomía para la colocación de drenajes timpánicos y raspado del tejido adenoide.

«Han hecho falta dos años y cuatro visitas al juzgado para que a esta madre le den la autorización judicial para poder operar a su hija, cuando debería ser un acuerdo mutuo de ambos progenitores por la salud de la menor» tienen claro desde la familia materna de la niña, cuyos intereses fueron defendidos por la abogada murciana Paz Ibáñez.

Cuando comenzó el periplo judicial, padre y madre tenían la patria potestad compartida. En cuanto a la pequeña, nacida en 2016, sufre de otitis desde los dos años. El pediatra la derivó a médicos especialistas.

La familia, que residía en la Región y actualmente lo hace en una localidad de la vecina provincia de Alicante, ha llevado a la menor al Hospital de Torrevieja, donde, en 2021, una doctora propuso intervenir en ambos oídos, para poner unos drenajes. Una operación a priori sencilla, pero a la que el progenitor se opuso. Aportó, para argumentar su negativa, el informe de un médico particular que recomendaba esperar «a ver cómo evoluciona la niña», pero que no se pronunciaba sobre si era necesaria o no la cirugía.

Mientras, la chiquilla sufría «sintiendo presión constante en los oídos, con dolor y fiebre en ocasiones, está con lavados nasales todos los días y no oye bien», indica el documento judicial.

A la hora de dictar sentencia, el juzgado tiene en cuenta que «la operación es sencilla y bastante habitual». En el juicio, el padre no aportó documentos médicos que aludiesen a otro tratamiento, mientras que la madre sí llevó informes, en concreto de facultativos del Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Hospital Universitario de Torrevieja. En la vista oral, la jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Torrevieja indicó que la niña sufría una acumulación crónica de moco dentro del oído, y que la operación apenas duraba 20 minutos y, tras 8 horas, le daban el alta.

La labor de 'traducir'

Desde la familia de la niña agradecen la labor de la abogada murciana Paz Ibáñez, «reconstruyendo los informes para hacerlos más entendibles por el juzgado, ya que muchas veces es difícil que un juez entienda conceptos de medicina y tome decisiones al respecto sólo con documentos», explican.

«Esta es una de esas historias que ningún progenitor separado quiere vivir o, al menos, ninguno que quiera lo mejor para sus hijos», apuntan los parientes de la menor, que citan a la letrada Ibáñez, que dijo que «esto parece más una lucha de poder tras un juicio de custodia doloso».