Dos coches han chocado este sábado en Murcia, durante la madrugada. El accidente de tráfico ha tenido lugar en el Camino de Enmedio, en la pedanía de Puente Tocinos. Han sido varias las llamadas recibidas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia en las que los ciudadanos alertaban del suceso.

En el aviso, que se ha dado a las 4.50 horas de la mañana, los vecinos indicaban que eran dos los turismos implicados en la colisión y que, al parecer, los ocupantes tenían dificultades para salir.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del 061, una del servicio de urgencias y una no asistencial, y la Policía Local de Murcia. Los sanitarios pudieron comprobar al llegar que, a pesar de que las víctimas no habían podido salir de los coches, no estaban atrapadas, por lo que no ha sido necesaria la intervención de los Bomberos.

El accidente se ha saldado con cuatro heridos, de los que tres han requerido traslado hospitalario. Un hombre de 32 años ha sido atendido in situ, mientras que a dos hombres de 16 y 56 años se les ha llevado al Hospital Virgen de la Arrixaca, al igual que a una mujer de 51 años.

Al parecer, por fortuna, el pronóstico no es de gravedad. Todos ellos han sido trasladados en la ambulancia no asistencial.