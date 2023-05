Los hechos tuvieron lugar el sábado 29 de abril, día que fue trasladada al antiguo depósito municipal de La Unión una furgoneta encontrada en la carretera que une el casco urbano con Portmán.

El vehículo en cuestión estaba bajo sospecha porque perros especialistas, adiestrados expresamente para ello, habían detectado que en su interior había una sustancia. No obstante, se desconoce qué era, porque la Policía no inspeccionó la furgoneta, al no tener orden judicial para hacerlo, indican fuentes cercanas al caso.

La Guardia Civil sigue con las pesquisas para dar con la pistola perdida por un agente de este mismo pueblo

Se decidió entonces trasladar la furgoneta al antiguo depósito municipal, un recinto que no cuenta con vigilancia ni con alarma. Se dejó ahí, detallan las mismas fuentes, para evitar el trasiego de personas que acuden a diario al actual depósito en funcionamiento, ya que se trataba de un vehículo bajo sospecha.

Esa misma noche, una o varias personas se introdujeron en el recinto, haciendo un butrón por el techo de uralita. Abrieron la furgoneta (que la Policía había dejado cerrada) y se llevaron lo que hubiese dentro. La Policía Local encontró a la mañana siguiente el vehículo abierto.

Fuentes próximas a la investigación aseguraron que no es la primera vez que los amigos de lo ajeno se introducen en este recinto para hacer de las suyas. Asimismo, apuntaron que, para que supiesen que la furgoneta había sido estacionada ahí, es probable que el vehículo llevase algún tipo de dispositivo GPS para indicar a los delincuentes dónde se hallaba.

Este periódico preguntó al Ayuntamiento de La Unión por este asunto y desde el Consistorio del socialista Pedro López declinaron responder.

Siguen buscando el arma

El suceso se produce en el mismo municipio donde la Guardia Civil ya investiga la pérdida del arma reglamentaria por parte de un policía local. De momento, las pesquisas no han dado sus frutos y la pistola no ha aparecido.

Los hechos salieron a la luz en febrero. En concreto, el día 13, que fue cuando el municipal en cuestión informó a su superior de que se le había extraviado la pistola. Él dijo que, al acabar su turno, la guardó en su taquilla, y que a la mañana siguiente, al ir a cogerla, ya no estaba. También aseguró que él siempre guardaba la reglamentaria en el armero, pero justamente esa vez no lo hizo y le desapareció. No se ha abierto expediente disciplinario al policía.