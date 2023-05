Juan Miguel Isla, un empresario de Manzanares (Ciudad Real) desapareció el 22 de julio de 2022. La Guardia Civil recuperó su cadáver dentro de un pozo de una finca cercana el 14 de marzo. Dos personas están en la cárcel por el asesinato: un intermediario en la compra venta de fincas, Antonio Caba, y un jubilado ludópata, Gaspar Rivera. Ahora, la investigación trata de averiguar el grado de implicación en el crimen o en su encubrimiento de Francisco Isla, hermano de la víctima.

Caba entregó a Francisco isla una pistola Astra sin licencia al día siguiente de, supuestamente, matar a Juan Miguel Isla. El hombre la tuvo escondida durante meses, hasta que el pasado 27 de marzo lo comunicó a la Guardia Civil y a la familia de su hermano, según ha sabido CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Isla entregó luego el arma y declaró que "quince o veinte días antes de la desaparición de su hermano, habló con Antonio Caba acerca de que le daría un arma, aunque él no se la había pedido".

Siempre según la versión del hermano de la víctima, tras recoger el arma, la dejó en una nave que tiene en Villarta de San Juan. Allí la metió en una bolsa de plástico, la guardó en un rincón y la tapó poniéndole encima un lavabo. Francisco Isla no ha sabido dar una razón de por qué aceptó guardar un arma de fuego. "No dije nada antes porque no pensé que Caba fuera el asesino ni que la pistola pudiera estar relacionada con el crimen". Uno de los dos acusados del crimen, Gaspar Rivera, declaró que Caba le había comentado que mató a Juan Miguel Isla con una pistola "que no era suya". La Guardia Civil trata de averiguar si el arma que escondió el hermano de la víctima fue la utilizada para matar a Isla.

Enfrentados por la herencia

Francisco Isla y el acusado de matar a su hermano, Antonio Caba, mantenían una "gran sintonía", según la Guardia Civil, que se refleja en varias conversaciones recogidas en el sumario del caso. Así, mientras Juan Miguel, su hermano, estaba desaparecido, Francisco y el supuesto asesino hablan:

-Caba: "El mongolo ese tiene que estar en Alicante... Yo estoy casi convencido de que ha cogido y se ha ido..."

-Francisco: "Si te lo llevo diciendo cuatro o cinco meses. Que la iba a montar, yo creo que se ha ido por su cuenta...

"Ha cogío los cuartos y ha dicho: ahí os quedáis, que os den por el culo... Estará por ahí de putas, se habrá liado con alguna…", contaba el hermano de la víctima cuando aún no se había encontrado su cadáver

Francisco Isla y su hermano Juan Miguel estaban enfrentados desde la muerte de sus padres y el posterior reparto de la herencia en el año 2010, según los informes de la Guardia Civil. El principal motivo de su enfrentamiento era la finca, valorada en un millón trescientos cincuenta mil euros, que Juan Miguel vendió antes de desaparecer y ser asesinado. Los investigadores sostienen que, durante ocho meses, Caba, el supuesto asesino, y Francisco, el hermano de la víctima, mantuvieron "llamadas telefónicas frecuentes" en las que se "ponían al corriente de los avances o novedades de las pesquisas".

"Ha cogío los cuartos"

En otra de esas conversaciones, Francisco Isla, el hermano del desaparecido, le explica a Caba, el supuesto asesino: "yo cada día me convenzo más, ha cogío los cuartos y ha dicho: ahí os quedáis, que os den por el culo”.

Caba le responde entonces: "vete tú a saber lo que tenga por ahí en el extranjero o yo qué sé, yo no sé qué pensar"

El 24 de agosto, los dos amigos vuelven a hablar por teléfono. Antonio Caba, acusado del crimen y de tirar al pozo el cadáver de Juan Miguel, pregunta a su hermano:

-¿No sabemos nada? No te he preguntao, pero cuando no me has dicho ná... No te he preguntao, pero cuando no me has dicho ná.

-Francisco: "¿Qué vamos a saber? Estará por ahí de putas, se habrá liado con alguna…

-Caba: Pues eso es lo que me da, eso es lo que me da a mí ya la sensación, pero ya del tó, del tó ya, del tó ya...

"¿Lo ha asesinao su hermano?"

El tiempo pasa sin noticias de Juan Miguel Isla. El 27 de septiembre, otro amigo de Caba, un hombre llamado Pepe, le llama y comentan en tono irónico "diversos aspectos del suceso, incluso ironizando ante su posible implicación no solo en el homicidio de Isla" y la actitud extraña de su hermano Francisco.

-Pepe: A este Isla ¿no le habrá asesinao su hermano, no?

-Caba: Tú también... Sí, tú di esas cosas por teléfono, amos, no me jodas.

-Pepe: Es que no se preocupa, no lo veo preocupao.

-Caba: Pues yo qué sé, macho, pero que no, no me jodas. Vaya cosas que me dices (ríe).

-Pepe: ahora mismo estás preocupao por si nos están escuchando.