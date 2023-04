Aguardaron hasta siete horas de espera en la Comisaría del Carmen para poner una denuncia. Otros, después de esperar más de tres horas, abandonaron en el intento y se marcharon sin hacerlo. Es lo que les pasó el pasado fin de semana a varios vecinos de Murcia, que acudieron a las únicas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía que permanecen abiertas todos los días de la semana, durante las 24 horas.

En la capital de la Región hay tres comisarías: la de Ceballos, la de San Andrés y la del Carmen.

La Comisaría de Ceballos alberga las instalaciones de la Jefatura Superior y hace muchos años que ahí ya no se pueden interponer denuncias. «Eso no es una función de la Jefatura», apuntan fuentes policiales.

Lo que sí hay en este inmueble es el servicio de expedición de DNI y pasaporte (también lo hay en Isaac Albéniz, la oficina más concurrida por los ciudadanos que renuevan sus documentos de identidad). Además de diferentes despachos, en Ceballos hay calabozos y es la sede de la Brigada de la Policía Científica.

En el caso de San Andrés, sí se pueden poner denuncias: lo que pasa es que desde 2017 cierra por las noches. Esta medida se ponía en marcha, explicaba entonces un portavoz del cuerpo, con el fin de «optimizar recursos», dado que en esta comisaría, en las noches estivales de otros años, apenas se habían registrado denuncias: una o ninguna. Ahora, la instalación policial ubicada junto a la estación de autobuses de la capital abre de lunes a viernes, de ocho de la mañana a diez de la noche. Por tanto, las personas víctimas de un delito los fines de semana no pueden poner la denuncia ahí.

Los detenidos son prioridad

Según apuntaron fuentes policiales a este periódico, las esperas no son algo nuevo y siempre harían falta «más manos», especialmente cuando se ha producido un hecho delictivo y «los compañeros han de estar en la calle», por lo que apelan a la «paciencia» del ciudadano que acude a sus dependencias a comunicar que ha sido víctima de un delito, al tiempo que lamentan la situación que relatan afectados.

Los agentes a veces se ven desbordados, si se juntan en sus dependencias personas que van a denunciar, más la burocracia que conlleva una detención.

"Jupol no quiere redistribuir el número de funcionarios, sino que solicita el aumento de la plantilla policial"

Recuerdan que los arrestados tienen prioridad a las denuncias y son conscientes de que éstas han aumentado. De ahí que los sindicatos policiales lleven años recordando al Ministerio del Interior que faltan medios humanos.

Por otro lado, desde el sindicato Jupol, el mayoritario en el cuerpo, tienen claro que «se deben abrir las dependencias de San Andrés, ya que evidentemente ayudaría a conseguir que los ciudadanos que quieren formular denuncias en dependencias policiales tuvieran un menor tiempo de espera». Recordaron que esa comisaría cerró «debido a que el numero de denuncias era menor y se quiso distribuir a los funcionarios en otras funciones».

«Ahora ha aumentado el número de denuncias, pero no así el de funcionarios de Policía, quedando actualmente desfasado el catalogo de funcionarios policiales en unos 440 efectivos», hicieron hincapié.

"Mucha gente abandonó en el intento, la mayoría se fue y dejó la denuncia para otro día"

«Jupol no quiere redistribuir el número de funcionarios, sino que solicita el aumento de la plantilla policial para toda la Región de Murcia», remarcaron desde este colectivo policial.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio del Interior, para preguntar por esta situación y saber si se prevé abrir otras comisarías en Murcia los fines de semana, y desde el departamento que dirige Marlaska remitieron al gabinete de Policía Nacional. Ni desde este gabinete ni desde la Delegación del Gobierno en Murcia se obtuvo respuesta.

Testimonios de afectados

Sobre las doce de la noche del sábado pudo denunciar que había perdido su cartera un joven en la comisaría del Carmen, a la que había llegado cerca de las cinco de la tarde. Siete horas de espera en las que vio cómo la cola crecía y la mayoría de personas no aguantaba la espera: «Mucha gente abandonó en el intento, la mayoría se fue y dejó la denuncia para otro día», detalla a La Opinión el afectado, quien añade que «la demanda supera los servicios disponibles».

"El primero en la cola llevaba desde las tres y media y cuando yo me marché sobre las nueve no le habían atendido"

Precisamente una de las usuarias que desistió en el intento de denunciar el sábado el atraco que había sufrido de madrugada explica que llegó a intentarlo en dos ocasiones: «Fui por la mañana y un policía me advirtió de la cola, así que volví por la tarde y, tras esperar más de tres horas y ver que en ese tiempo no atendían a nadie, me marché». La afectada, que finalmente puso la denuncia el lunes, apunta que «el primero en la cola llevaba desde las tres y media y cuando yo me marché sobre las nueve no le habían atendido, el servicio estaba paralizado porque no paraban de llegar detenidos». «Entiendo que un día, más un sábado, puede haber lío y no va a ser llegar y besar el santo, pero tanta espera no es normal», dice.