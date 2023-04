Un miembro del equipo docente del Instituto de Educación Secundaria Padro Mayor de Totana ha denunciado a esta redacción que las quejas por parte del alumnado repecto al comportamiento de Juan Ignacio B.C, instructor de Educación Física investigado por presuntas agresiones sexuales a una docena de estudiantes, se conocían en el centro desde hace años "y nadie hizo nada".

El profesor o profesora, que prefiere guardar su identidad bajo el anonimato, asegura que, desde el año 2018, "en prácticamente cada uno de los cursos hubo quejas" sobre conductas inapropiadas, algunas" muy graves", por parte del docente de Educación Física, que fue detenido en la mañana del pasado lunes por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos horas más tarde.

"Desde hace tiempo no hay alumno que no sepa o no haya sido advertido por otro alumno sobre sus comportamientos", afirma con rotundidad esta persona, quien añade que "han salido algunas víctimas, pero hay muchas más". Según narra a LA OPINIÓN, en el IES eran conocedores de que "todas sus clases eran incómodas" y apunta que "pasaron cosas muy graves y muchas veces no eran en el marco de gimnasia".

El denunciante lamenta que había llegado a oídos de otros docentes y algunos miembros de la dirección del instituto lo que ocurría y "no investigaron más allá, no se activaron los protocolos adecuados en estos casos", sino que "se ha querido lavar la imagen" del investigado.

Se queja de que los estudiantes afectados, que van desde 1º de la ESO hasta Bachillerato, no se han sentido arropados por el instituto a la hora de manifestar sus testimonios: "Ningún departamento de tutoría o psicólogo ha hablado con los menores que se quejaban". "¿Cómo puede ser que se tengan que defender y prevenir entre los propios alumnos? Las víctimas se llegan a sentir avergonzadas y llegan a pensar que están equivocadas y pasan por alto cosas".

Además, indica que los dos o tres profesores que, a raíz de iniciarse la investigación del caso, hayan querido colaborar con las autoridades reciben ahora un trato hostil por parte de una parte de la dirección del centro: "La única preocupación parece la imagen del instituto". Lamenta que algunos integrantes del equipo directivo "en vez de preocuparse de los menores, abronquen a profesores por colaborar con la Policía sin avisarles antes".

"Desde el lunes hay un funcionamiento casi mafioso", apunta, y señala que a dichos docentes que han colaborado "se les está haciendo la vida imposible, han dejado de hablar con ellos, les ven y se giran...; esto viene por parte de algunos que no quieren asumir que durante este tiempo no han hecho nada".

Además, manifiesta que desde la detención de Juan Ignacio B.C, algunos maestros "están diciendo a menores, en sus clases, que son denuncian falsas". "Los nombres de las víctimas que han denunciado, por desgracia, se han filtrado, y esto pone a otros alumnos en su contra. Es sangrante", lamenta.

"Es triste que un profesor que tenga sensibilidad o quiera actuar se salga de la norma, en la vida habría imaginado que hacer lo correcto saldría tan caro", concluye.

La dirección del centro niega haber recibido quejas anteriores

Por su parte, el director del Instituto de Educación Secundaria Padro Mayor de Totana, al ser preguntado por esta redacción, niega que hayan recibido alguna queja anterioremente. "Trabajo en el centro desde el curso 2012/13. He sido tutor, jefe de estudios y director desde el 1 de marzo. En todo este tiempo ningún padre ni ningún alumno ha comunicado nada en este despacho", asegura.

La dirección confía en la investigación policial y espera "que se resuelva lo antes posible".