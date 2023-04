La Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la comparecencia que tenía previsto celebrar este miércoles por si se llegaba a un acuerdo de conformidad en el caso 609 debido a la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia.

La vista se iba a celebrar el pasado febrero, pero la misma fue aplazada por la huelga que en ese momento mantenían los secretarios judiciales, a la que pusieron fin a finales del mes pasado. Ahora, una nueva protesta, esta vez por parte de los funcionarios de la administración de Justicia, vuelve a paralizar el proceso.

Hace ya más de seis años que un portero del local 609 de Murcia golpeó a Andrés Martínez en la calle, dejándole en coma y causándole secuelas irreversibles.

El joven ya manifestó en febrero su malestar por la suspensión de la vista. «Estoy cansado de esto, cuando no es una cosa es otra. No me dejan pasar página», contaba el propio Andrés a esta Redacción.

El acuerdo de conformidad está cada vez más cercano, según ha dicho el abogado Jorge Novella, penalista murciano que defiende al principal acusado, Hristo I.K., para el que la Fiscalía reclama ocho años de prisión por un presunto delito de lesiones agravadas por esos hechos, ocurridos en una céntrica plaza de Murcia en diciembre de 2016.

Para tres compañeros del mismo, el ministerio público solicita cuatro años de cárcel por su presunta intervención en los hechos.