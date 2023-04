Carmen, la viuda de Pepe 'El Gitano', el hombre que perdía la vida tras ser apuñalado en Puerto Lumbreras en septiembre de 2021, comparecía este martes en calidad de testigo en la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal que acoge el juicio con jurado que se sigue contra David V.P., que mató a cuchilladas a otro vecino, de una puñalada en el costado y una segunda que le alcanzó el corazón. La mujer declaró que José apreciaba a su asesino: "Siempre se han llevado bien, Pepe le decía 'mi pequeño Piolín'".

La señora admitió que el día de los hechos se produjo una riña previa entre su esposo y David 'El Mono', aunque asegura que fue este último el que, horas después, acabó yendo a su domicilio a provocar a su marido, al cual, según la vecina, amenazó de muerte, a él y a su familia, e instó a que bajase a la vía pública, a seguir discutiendo. Y Pepe bajó "en bañador, descalzo y sin camiseta".

"Yo salí detrás, mi vecina llegó antes que yo. Cuando llegué, Pepe ya tenía las dos puñaladas. Y yo lo único que hice fui cogerlo, sentarlo en la escalera. Y él me decía: 'Me ha tocado, me voy'. Yo me quité mi bata que llevaba, no sé por qué hice eso", fue desgranando la testigo, que añadió que entonces 'El Mono' espetaba a su marido: "¿Quieres más, hijo de la gran puta, que no te veo la sangre? ¿Quieres más?"

"Si él hubiese querido, nos hubiese matado a todos", manifestó Carmen, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, en la segunda sesión de la vista oral.

"Cuando pasó lo que pasó, yo no tenía dinero para enterrar a mi marido", relató la testigo, para agregar que los amigos del difunto pagaron el funeral.

"Da igual que seamos gitanos, que seamos payos: a cualquier persona le tocas a sus hijos... A cualquier persona le duele"

Carmen insistió en que Pepe reaccionó a las provocaciones de David porque mencionó a su parentela. "Da igual que seamos gitanos, que seamos payos: a cualquier persona le tocas a sus hijos... A cualquier persona le duele".

En este sentido, afirmó que David dijo a su esposo: "Que me cago en tus muertos, hijo de la gran puta. Me cago en tu madre, que está enterrada".

"Tenía ganas de sangre"

Llorando, rememoró cómo tuvo que contar a sus cuatro hijos que su padre había sido asesinado. "Mi pequeña se ha tirado un año durmiendo conmigo, le da miedo decirme 'buenas noches, mamá' y que al día siguiente su madre no esté".

Aseguró que esa noche a David "lo vi con ensañamiento: tenía ganas de sangre".

"Carmen, ya queda menos", le dijo la magistrada presidenta de la sala, Isabel Carrillo, al ver a la señora llorando muchísimo y cuando aún faltaban las preguntas del abogado defensor, a quien la jueza pidió "sensibilidad" para interrogar a la testigo.

"Estoy arrepentido y pido perdón"

El encausado aseguró el lunes que, cuando regresó a su casa, tras celebrar el cumpleaños de una amiga (aunque Carmen asegura que no había ningún cumpleaños, que solo había "una fiesta en mi casa"), se encontró con que 'El Gitano', su esposa y un hijo lo aguardaban en su calle, por lo que bajó del coche, cuchillo en mano (lo llevaba encima por trabajo, explicó) por si volvían a pegarle. Entonces se engancharon de nuevo.

"Pegándome cabezazos y el hijo puñetazos", insistió el sospechoso. No sabe cómo lo acuchilló ni fue consciente de haberlo matado (Juan acabó pereciendo en el hospital), pero echó a correr. "Por miedo, hice lo que hice y salí corriendo. Y tres o cuatro calles más para abajo, tiré el cuchillo. Estoy arrepentido y pido perdón a la familia".