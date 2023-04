Pepe 'El Gitano' profirió "unas amenazas graves que inquietaron gravemente a David", consideró Francisco Bernal, el abogado defensor de 'El Mono', el sospechoso de matar a puñaladas a un hombre en septiembre del 2021 en Puerto Lumbreras.

"Sorpresa y traición no hubo en ningún momento: es José, junto con su hijo Antonio y con la vecina, el que lo espera en su vivienda. Es David, que se encuentra arrepentido de los hechos, el que se le echa encima porque temía por su propia vida", subrayó el letrado, que resaltó que este crimen "no es el típico caso de un disparo en la cabeza en el que no puedes parar la bala".

La Audiencia Provincial de Murcia acogía este lunes la primera sesión del juicio con jurado que se sigue contra David V.P., que mató a cuchilladas a otro vecino, de una puñalada en el costado y una segunda que le alcanzó el corazón. El juicio es con jurado.

En su declaración, 'El Mono', par contó que conocía a José "de toda la vida, y me llevaba bien con él". El día del crimen "le dio por mí, decía que le había quitado una mata de marihuana que era de su yerno. Yo le dije que no había sido y entonces empezó a darme él y su hijo. Esa fue la primera paliza que me dieron", relató, a preguntas del fiscal Juan José Munuera.

"Pegándome cabezazos y el hijo puñetazos", insistió el sospechoso. "Por miedo, hice lo que hice y salí corriendo. Y tres o cuatro calles más para abajo, tiré el cuchillo. Estoy arrepentido y pido perdón a la familia".

Sobre su adicción a las drogas, "ahora ya llevo un año y medio que no consumo". El día del crimen, según el acusado, había tomado cerveza, vino y whisky, "bebí las tres cosas".

La defensa del sujeto prefirió no hacerle ninguna pregunta. Y se terminó la sesión, hasta este martes a las 10.30 horas.