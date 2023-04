Agentes de la Policía Local de Murcia arrestaban recientemente a un individuo que fue sorprendido conduciendo sin carné un coche en el que portaba hachís y botellas del gas de la risa. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, a la altura de la población de Cabezo de Torres, cuando el sujeto fue interceptado por agentes de El Esparragal que, al inspeccionar su automóvil, encontraron las sustancias y dinero en metálico.

En febrero hubo un caso similar: un joven era sorprendido cuando transportaba en el maletero de su vehículo 98 botellas de óxido nitroso. Lo pararon en un control en la calle Mayor de Espinardo y él mismo dijo a los agentes que las llevaba, aunque no pudo acreditar dónde había obtenido el gas ni poseía ningún permiso que lo habilite para llevarlo.

El óxido nitroso se ha convertido en la droga de moda en Europa, también en la Región, especialmente por ser barata. Así lo alertaba a finales de 2022 el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, que entonces advirtió contra las graves secuelas que puede provocar su consumo.

La Policía Local de Murcia ha intervenido en lo que va de año un total de 140 botellas de gas de la risa, apuntan desde el Ayuntamiento de Murcia. Un indicio de que la sustancia se ha puesto demasiado de moda últimamente es que, en todo 2022, no se decomisó absolutamente ninguna, confirman las mismas fuentes.

En Cartagena y en Lorca todavía no se han intervenido estas sustancias, «lo cual no significa que no hayan»

Por otro lado, las Policías Locales de las ciudades de Lorca y de Cartagena no han descubierto, por el momento, botellas del gas de la risa, informan fuentes de ambos consistorios. No obstante, la ausencia de intervenciones policiales no significa que esta sustancia no se esté consumiendo ya en estos municipios.

Su consumo recreativo se remonta al siglo XIX Aunque su consumo con fines recreativos se remonta al siglo XIX, ha aumentado en los últimos años y en algunos países europeos su expansión ya es preocupante, afirma el estudio ‘El consumo de óxido nitroso: Una preocupación creciente para Europa’. «La droga es barata, es fácil de conseguir, tiene efectos de corta duración y los consumidores perciben que «es relativamente segura», detalla el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. La droga se vende en cartuchos de 8 gramos (similares a los utilizados para rellenar globos) que permiten inhalar el gas, se usan como aerosol para fabricar nata batida y se pueden conseguir en tiendas de alimentación, aunque hay ya también cilindros de 15 kilos.

Daños irreversibles

Aseguran los expertos desde hace tiempo que el gas de la risa dista bastante de ser inocuo. Puede provocar intoxicaciones, quemaduras, lesiones pulmonares y daños en el sistema nervioso.

Los datos recopilados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (basados en casos reales de siete países europeos) arrojan luz: hay un significativo aumento de las intoxicaciones desde hace seis años.

Entre las secuelas que produce su consumo, los expertos alertan, por ejemplo, sobre daños irreversibles por la inactivación de la vitamina B12 en el organismo, esencial para el funcionamiento neuronal saludable; quemaduras por frío (cuando el gas se libera a bajas temperaturas), lesiones pulmonares y accidentes de tráfico provocados por ponerse al volante bajo sus efectos.

Algunos facultativos afirman que su inhalación puede incluso causar la muerte en personas con problemas de salud previos.

Para frenar estos estragos, el Observatorio recomienda aumentar la monitorización sobre el consumo y las investigaciones sobre su impacto y posibles tratamientos, consultando también a los sectores que utilizan el óxido nitroso para la producción industrial o de medicamentos.

En dependencias policiales

A la pregunta de qué se hace con las botellas de óxido nitroso que se intervienen en el municipio de Murcia, fuentes policiales explican que se depositan en dependencias del cuerpo, en el Infante, y que ahí serán custodiadas hasta que la autoridad judicial competente decida qué hay que hacer con ellas. Previsiblemente, se ordenará su destrucción.

Reino Unido prohíbe su venta para evitar «comportamientos antisociales»

Hace unos días, el Gobierno británico anunció que prohibirá la venta del gas de la risa dentro de su plan para combatir el «comportamiento antisocial». «El óxido de nitrógeno puede tener un efecto dañino sobre el cerebro de los jóvenes y su uso puede llevar a una mayor ilegalidad», dijo el ministro de Cohesión Territorial, Michael Gove.

Ya es ilegal producir o abastecer gas para sus efectos psicoactivos, aunque no su posesión. «Haremos esto porque, si vas andando por cualquier parque urbano, verás estos botes plateados, que son la prueba de que la gente contempla los espacios públicos como lugares para drogarse», apuntó Gove.

El ministro consideró la situación «inaceptable» y recordó que la ciudadanía debe sentir que los espacios públicos son seguros para sus hijos.

El gas de la risa, que se vende en pequeños botes de metal, es la segunda droga más consumida entre los jóvenes británicos de 16 a 24 años. El motivo: que es económico. Hasta ahora este gas se adquiría de manera fácil en locales no autorizados por 30 libras por cada bote.