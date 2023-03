Un hombre, nacido en Calasparra hace 41 años, ha admitido ante la Audiencia Provincial de Murcia que intentó violar a una mujer en la calle en su pueblo y ha sido condenado a dos años de cárcel, aunque no entrará en prisión a cambio de hacer un curso de reeducación sexual, no aproximarse a menos de 200 metros de su víctima e indemnizarla con 5.000 euros, además de con la condición de no delinquir en dos años.

Los hechos acontecieron en la Nochebuena de hace ahora cuatro años, en un pub de Calasparra donde la mujer coincidió con el que luego sería su agresor. Él le prestó 20 euros a ella y, en un momento de la madrugada, salieron a la calle para ir juntos al cajero: la mujer pensaba sacar el dinero para devolvérselo. Fue entonces cuando la atacó. Tal y como se lee en la sentencia, "tiró a la mujer al suelo, poniéndose encima de ella, tocándole los pechos por debajo de la ropa así como su vagina al tiempo que le decía que la iba a 'follar'; ella en todo momento mostró su oposición a la acción del acusado, intentando quitárselo de encima y gritando constantemente pidiendo ayuda, diciéndole el acusado que, como gritase, la iba a matar". Una vecina escuchó los gritos de socorro y acudió al lugar, lo que hizo que el sujeto saliese corriendo "No tengo miedo de ir a la cárcel, he estado muchas veces allí, aunque grites no va a venir nadie", espetaba el individuo, al tiempo que tapaba la boca a su víctima. Pero sí que fue alguien: una vecina escuchó los gritos de socorro y acudió al lugar, lo que hizo que el sujeto saliese corriendo. Lo hizo llevándose consigo el móvil de la víctima, para evitar que ella llamase a la Policía. Con la ley del 'sí es sí' El hombre fue detenido a las pocas horas. Al día siguiente, el Juzgado de Guardia lo dejó en libertad con cargos. Ahora, en el juicio, al reconocer los hechos y haber dado ya parte de la indemnización a la mujer (atenuante de reparación del daño), consigue beneficios, entre ellos el de la suspensión de la pena de prisión. Algo que pidió su defensa y con lo cual se mostró de acuerdo la Fiscalía. El individuo es condenado por un delito de violación. El documento judicial detalla que el sospechoso, aunque cometió la agresión sexual hace casi cuatro años, es juzgado con la ley del 'solo sí es sí', de aplicación retroactiva al resultar más beneficiosa para el reo. La sentencia se dictó in voce y es firme, lo cual significa que contra ella no cabe recurso alguno.