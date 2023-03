Un hombre que acosa a tres menores en el barrio madrileño de Leganés, donde les ofrece 200 euros y cocaína. Toda una pesadilla que ha quedado grabada en un vídeo que se ha hecho viral y ha acabado con la detención del individuo.

En el vídeo, el agresor se acerca a la parada de autobús en la que esperaban las jóvenes para ofrecerles droga. “Coca no tenéis, ¿no?”, pregunta. Ellas dicen que no, y el hombre insiste en facilitarle droga gratis. Después, les ofrece 200 euros, y cuando van a subirse al autobús, coge a una de ellas del brazo y las chicas gritan pidiendo ayuda.

Leganés, tres menores denuncian un intento de secuestro.

La madre del presunto justifica a su hijo, ya que le ha contado que no fue para tanto.

Mientras tanto, el conductor del autobús permanece en el interior del vehículo para después continuar su marcha sin socorrerlas. Seguidamente, dos de las jóvenes deciden salir corriendo y entran en un bar de la zona, donde vuelven a pedir ayuda: “Llamad a la Policía, han intentado secuestrarla”.

El hombre de 32 años detenido en Leganés por retener a dos menores cuando esperaban al autobús ha negado que tuviera intención de secuestrar a las dos jóvenes y ha pedido disculpas por lo ocurrido, tanto a ellas como a sus familias.

En una entrevista en 'Telemadrid', este hombre ha asegurado que lo que pretendía era "que perdieran el autobús y se quedaran". "Ese día se me fue un poco y ya está. No quería secuestrarlas, quería que se quedaran y no me dejaran tirado como a un tonto", ha señalado el acusado, ya en libertad tras pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero y, de acuerdo con el vídeo que las propias menores grabaron, llegó a ofrecerles dinero y cocaína para que se quedaran. Este hombre, con 17 antecedentes por diversos delitos, había causado presuntamente daños en un bar de Leganés alrededor de las 23.00 horas antes protagonizar este incidente, en el que llegó a retener por la fuerza a una de las menores, que tras un forcejeo pudo zafarse y huir junto a su compañera hasta refugiarse en otro bar de la calle Monegros, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Una vez atendidas estas menores y entregadas a sus tutores legales, agentes tanto de Policía Nacional como Municipal llevaron a cabo batidas por la zona que permitieron la localización y detención del hombre como presunto autor de dos delitos de detención ilegal y de daños.

Antecedentes diversos

Al detenido le constan 17 antecedentes por delitos tan diversos como contra el patrimonio o contra la libertad sexual. Sobre este historial, el detenido explica que ha estado viviendo como 'okupa', lo que ha generado diversos arrestos, a lo que suma la tenencia de sustancias estupefacientes. Sobre el delito contra la libertad sexual, niega que fuera tal y ha culpado a una antigua pareja que lo denunció por coacción debido a que él seguía enviándole mensajes pese a haber concluido la relación.

Esa ruptura y el consumo de drogas es a lo que achaca este hombre su comportamiento el pasado 10 de febrero. "Sé dónde me he metido, esto me hace ver en qué mundo vivo", ha concluido el varón.