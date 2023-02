Once personas llegaban este martes por la tarde en patera a una playa de Cabo de Palos, en Cartagena, indican fuentes policiales y de Emergencias.

Un vecino que vio a los extranjeros caminar por la carretera cerca de la rotonda de Cala Reona avisaba al 112, ya que le llamó la atención ver a estas personas en grupos de cuatro.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, que localizaron a los viajeros de la barcaza y, posteriormente, hallaron la propia embarcación, en la Playa del Descargador, junto a unas rocas.

Se alertó a miembros de Cruz Roja, para que se movilizasen a asistir a los migrantes, que fueron llevados al cuartel de la Benemérita en Cabo de Palos. Su destino final será el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) de Cartagena , que únicamente abre cuando llegan pateras, como ahora, momento en que se avisa al jefe de turno, persona que tiene la llave y que ha de desplazarse a El Espalmador para abrir.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.