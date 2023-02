Una mujer que fue acusada de secuestrar a su hijo, de entonces 12 años de edad, en Molina de Segura ha resultado absuelta porque mandó un mensaje al padre, que tiene la custodia, para decir que el menor estaba con ella.

Los hechos que ahora tienen sentencia acontecieron a principios del mes de octubre de hace ahora cuatro años. La encausada, de 46 años de edad, privada de la custodia de sus tres hijos y sin régimen de visitas, fue al instituto del niño y se llevó con ella a su casa. El progenitor denunció ante la Policía Nacional la desaparición del menor a las cuatro horas y ya dijo que estaba con su madre, pero subrayó que temía por la integridad del niño, ya que, según sentenció, su exmujer estaba mal mentalmente.

El progenitor dijo a la Policía que su exmujer se encontraba muy mal psíquicamente y podría hacer daño al pequeño

Esa noche, orden judicial en mano y velando por la salud del menor, la Policía entró en el domicilio de la madre, cogió al pequeño y se lo entregó a su padre.

La Fiscalía llegó a pedir tres años de cárcel para la mujer, cuyas iniciales son E.D.K., por un delito de sustracción de menores. Sin embargo, la procesada, defendida por el abogado Álvaro Ortiz, ha quedado libre.

Quedó probado que el mismo día en que se llevó consigo a su hijo, E.D.K. mandó un mensaje, vía WhatsApp, a su exesposo para decir que el niño se encontraba con ella en su vivienda y que al día siguiente lo llevaría al centro educativo donde cursaba sus estudios. Pese a recibir este mensaje y saber dónde estaba el pequeño, el hombre acudió a Comisaría.

El motivo, según consta en la denuncia ante la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, es que la mujer tenía retirada la custodia y que «tal disposición de la autoridad judicial vino motivada por el estado de salud mental de la madre, así como los episodios violentos y temerarios protagonizados por ella, lo que ocasionó su detención por agentes de Policía».

El mensaje fue clave

El padre también aseguró que su expareja había «puesto en riesgo varias ocasiones la integridad física de sus hijos, al protagonizar conducción temeraria con su vehículo». Y afirmó que temía por la integridad física del menor, puesto que su ex «está mal psíquicamente y puede causarle grave daño al niño, ya que no controla sus actos». No obstante, cuando la Policía accedió al domicilio, en la dirección facilitada por el padre, el menor se encontraba en perfecto estado de salud.

Álvaro Ortiz apuntó que la absolución de su clienta se ha producido porque el vigente Código Penal contempla que «no hay responsabilidad criminal si un progenitor comunica al otro dónde está el menor y se compromete a la devolución inmediata, y es lo que hizo ella».

De hecho, el mensaje de WhatsApp fue aportado por el propio padre cuando denunció en comisaría que el pequeño estaba con su madre. Además, «ella no pretendió secuestrar a su hijo, el menor accedió a irse con ella», comenta el letrado.