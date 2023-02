El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Murcia ha condenado a un individuo, de 43 años de edad, a 60 días de trabajos comunitarios por pegar una paliza a su novia en la vivienda de Las Torres de Cotillas que compartían.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados, la agresión tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando la pareja llevaba alrededor de cuatro meses de relación. En el transcurso de una pelea en el domicilio común, «le propinó un puñetazo en el ojo izquierdo y la tiró al suelo, continuando la agresión con patadas y puñetazos».

El individuo asegura que ella lo denunció por venganza y que "su actitud no es acorde con sufrir malos tratos"

«Acto seguido, la lanzó sobre la cama y le tiró del pelo, causándole lesiones consistentes en dolor periorbitario izquierdo y eritema y dolor en cara lateral interna de la rodilla derecha», precisa el documento judicial. Tras darle la paliza, el hombre se fue de la casa.

La víctima denunció y el Juzgado dictó sentencia en abril de 2022: el sujeto era culpable de un delito de malos tratos familiares y, además de los 60 días de trabajos comunitarios, tendría que indemnizar con 70 euros a la mujer, a la que el juez le prohibió aproximarse durante un año y un día.

La defensa del individuo recurrió ante la Audiencia Provincial. Alegó que la mujer lo había denunciado «por venganza», porque él la había dejado y hasta echado de la vivienda. También aseguró que una prueba de que la víctima miente es que «no declaró de manera persistente a lo largo de todo el proceso», ya que «al principio habló de un puñetazo, pero después comenzó a referir que sufrió manotazos». «Faltó a la verdad cuando dijo que el acusado llegó a casa bebido, y que tras el incidente se fue de casa y regresó llamando de manera insistente a la puerta, con maneras agresivas», espetó.

El defensor del condenado insistió en que «llama la atención el comportamiento desplegado con la denunciante, que en su conjunto no es nada acorde con el haber sido víctima de malos tratos (no denuncia hasta pasados unos días, el mismo día en que es agredida físicamente supuestamente se queda en casa e incluso llega a abrir la puerta al supuesto maltratador, no solicita asistencia sanitaria en 24 horas y mantiene extensa conversación con el acusado, contestándole éste solo con monosílabos y diciéndole que se vaya de la vivienda».

Parte médico y testimonio

La Audiencia Provincial, al desestimar el recurso, se fija no solo en la declaración de la mujer, sino en el parte médico en el que constan unas lesiones que «sí estimamos compatibles con los hechos denunciados aun cuando no fueran diagnosticadas el mismo día de los hechos, pues no obra indicio alguno de que pudieran deberse a otra causa».

Además, «el hecho de que la víctima en un primer momento no denunciase la agresión sufrida no es óbice para dudar de su declaración», sostiene el tribunal, que rechaza el recurso del condenado y confirma la sentencia.