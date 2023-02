La Fiscalía de Valencia ha pedido que se juzgue por delito de odio al ex comisario Ricardo Ferris, el ex inspector jefe de la comisaria Centro de Valencia que equiparó la inmigración con la delincuencia y aseguro que "los inmigrantes que llegan en patera son todos delincuentes" en un acto organizado en Valencia el pasado 14 de octubre por Vox.

La Fiscalía ha tomado esta decisión después de que una treintena de organizaciones formulara una denuncia ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía (delitos de odio). Las entidades acusaron al ex policía "de incitar al odio contra las personas extranjeras". Este delito se contempla en el artículo 510.1.a del Código Penal y está castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

La fiscal Susana Gisbert, responsable de esta sección, incoó diligencias de investigación penal y ahora ha solicitado que se abra un procedimiento penal porque los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito “con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución (art. 510 CP), sin perjuicio de ulterior calificación”.

“La práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. En las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios”. Son algunas de las afirmaciones que vertió Ricardo Ferris, exjefe de la comisaria Centro de la ciudad de Valencia en su intervención como ponente en unas jornadas del partido ultraderechista Vox celebradas el pasado 14 de octubre en Valencia.

El acto se celebró en el Ateneo Mercantil y contó con la presencia del vicepresidente nacional del partido ultra, Javier Ortega Smith, además de con cargos provinciales y locales de la formación. Allí, Ferris confesaba que “para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia” o “desde hace cinco años nosotros ya no trabajamos con delincuentes nacionales”. Pero los datos oficiales lo desmienten. Según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, dos de cada tres detenidos e investigados son nacionales, y el 32 % lo son de origen extranjero, según datos del año 2021.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, condenó rápidamente las declaraciones de Ferris. "Son absolutamente despreciables, reprochables y, sobre todo, son falsas. No responden a ningún dato real ni objetivo", subraya. También denuncia que el inspector jefe "lo único que está haciendo es atacar la dignidad, el prestigio y el buen trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, que en absoluto lo representa".

Horas más tarde, incluso el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska condenó las declaraciones "xenófobas" del inspector que "manchan el nombre de la Policía Nacional". Ricardo Ferris fue relevado el mismo día de publicarse la noticia en los medios y actualmente se encuentra en segunda actividad.

La delincuencia de extranjeros ha caído más que la de nacionales

El número de detenidos en total ha caído en diez años un 25 % entre la comunidad extranjera y un 20 % entre la población nacional. Es decir, en porcentaje, los extranjeros delinquen menos que en 2011 y la criminalidad en general ha descendido en la Comunidad Valenciana.

Ferris hacía mofa de los datos del Ministerio del Interior “cuando oigo que el porcentaje es del 30, 40 por ciento, para mí es algo totalmente absurdo que no tiene que ver con la realidad porque, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos por policía y guardia civil son extranjeros”. De hecho, enfoca su discurso en los argelinos: “Nos están llegando a España delincuentes y expresidiarios y no nos explicamos cómo”.

En la academia de España 2000

Al día siguiente de conocerse la noticia, este diario publicó que Ricardo Ferris había ejercido como profesor en la academia de seguridad privada del líder de España 2000, José Luis Roberto. El propio Roberto confirmó este extremo y explicó que se encargó durante años de formar a futuros policías nacionales y trabajaba "la parte psicológica y de preparación de la entrevista y las pruebas".

Las conexiones de Ferris y Roberto se extienden ya que, este fin de semana el exinspector organizó "grupos de protección" en las iglesias de Valencia, como parte de una estrategia de propaganda de la ultraderecha tras el presunto atentado terrorista contra una iglesia en Algeciras. El líder ultra apoyó abiertamente la iniciativa de Ferris.

El acto en cuestión contó con la presencia de Vox pero estuvo organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), y respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI. El evento contó con dos mesas y Ferri participó en la segunda, sobre seguridad ciudadana, junto al vicepresidente de otra organización policial, Policía para el Siglo XXI, José Manuel Vallejo, y un diputado de Vox en el Congreso que forma parte de la comisión de Seguridad Nacional, Julio Utrilla. En la charla anterior participaron un ex jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Miguel Antonio Navarro, y un catedrático de Derecho Consitucional, Rubén Pulido, para hablar de inmigración