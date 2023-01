AntiRepresión ha convocado, a las nueve y media de la mañana de este miércoles, una concentración en la puerta de la Ciudad de la Justicia para apoyar a un vecino, de nombre Ángel, al que consideran "otro joven represaliado de las vías". Este hombre está citado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, junto a otro vecino y un policía, por los altercados que se produjeron en octubre de va a hacer seis años, en el marco de las protestas para pedir el soterramiento del AVE.

A Ángel, en concreto, el agente lo acusa de un delito de atentado, un delito de maltrato y otro de amenazas, por los que considera que ha de cumplir tres años de cárcel. Sin embargo, el fiscal no piensa así y cree que solo está probado que insultó a los policías: "No se ha podido acreditar que profiriese más allá de palabras gruesas, faltas de consideración a los agentes y una leve oposición a ser detenido".

La versión de Ángel, hecha pública por AntiRepresión al organizar la concentración para apoyarlo, es que un día "cuando me dirigía a casa escuché un 'alto', era un grupo de policías. Se acercaron a mí, me empujaron contra la pared y cachearon, todo delante de decenas de jóvenes que salían del instituto un día más en un barrio tomado por la Policía. Me esposaron y llevaron a la Comisaría: tras 21 horas detenido, fui puesto en libertad. Ahora me enfrento a un juicio por el que me piden tres años de cárcel”. Cabe puntualizar que esos tres años los pide el policía y no el Ministerio Público.

En cuanto al agente, es presunto autor de un delito lesiones con las atenuantes de legítima defensa y cumplimiento del deber: supuestamente, persiguió a un vecino y le dio con la porra en la cabeza, en el marco de las protestas. Se enfrenta a una multa.

El otro vecino que está citado hoy en la Ciudad de la Justicia está acusado de propinar un puñetazo y una patada al policía y el fiscal pide para él seis meses de cárcel.

En marzo de 2022, Víctor, Lincoln Gabriel y Jesús, los jóvenes de las vías, llegaban a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio y aceptaban penas que suman un año y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos por lo delitos de desórdenes públicos y daños. Dado que ninguno de los chicos tenía antecedentes, no entraron en prisión.

Aquella noche en cuestión, hace casi cinco años, hubo muchos destrozos, fuego y caos. Algunas personas lograron tirar parte del tramo de muro que ya se había levantado. Además, arrojaron todo tipo de objetos a las vías, lo que obligó a cortar el paso ferroviario. La tensión fue en aumento. Ardieron contenedores. La Policía Nacional había montado un amplio despliegue para evitar incidentes, los cuales finalmente sí tuvieron lugar, con incendios en las vías peligro para las personas que estaban cerca. Se interrumpió el tráfico ferroviario durante unos días.