José C., el vecino de Cieza detenido el segundo día del año por intentar asesinar a su pareja a cuchilladas, anunció a la mujer ese mismo día que tenía intención de suicidarse, aunque ella no dio credibilidad a sus palabras, explican fuentes cercanas al caso.

Horas después de los hechos, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Cieza, con competencias en Violencia sobre la Mujer, mandaba a la cárcel a este individuo, que se da la circunstancia de que está enfermo y tiene problemas de movilidad que le obligan a desplazarse con un andador.

Pese a sus dolencias de salud, esa noche José C., de 66 años, tuvo fuerzas, según admitió él mismo ante los agentes que fueron a su casa a detenerlo, pasa agarrar un cuchillo que había en el mismo domicilio y atacar a su compañera sentimental, Carmen G.S.

La víctima, que prestará declaración este lunes, se hizo numerosos cortes en las manos al repeler la agresión

Lo hizo el mismo día que él le había manifestado que pretendía quitarse la vida. La mujer, de 68 años, no creyó lo que su pareja le estaba diciendo y se acostó. Al poco, los vecinos del número 41 de la calle Escultor José Planes se despertaban, sobresaltados, por los gritos de la señora. Algunos llamaron a Emergencias: «Hay una vecina pidiendo socorro, parece que un hombre está matando a su mujer», alertaron.

Cuando José C. se acercó al dormitorio, arma blanca en mano, el sujeto logró clavar el cuchillo a su pareja, pero Carmen se defendió. De hecho, se revolvió, forcejeó con su atacante y consiguió quitarle el arma. De ahí que la víctima presentase, cuando fue asistida por los sanitarios, numerosos cortes en las manos.

Mientras la mujer luchaba por quitarse de encima a su agresor, la Policía y la ambulancia estaban llegando, gracias al aviso de los vecinos. Eran las tres y cuarto de la mañana y la ayuda se puso en camino, ante la alerta de que se estaba produciendo un nuevo episodio en la Región de la lacra que es la violencia de género.

Carmen G.S. fue trasladada en ambulancia al Lorenzo Guirao de Cieza y afortunadamente dada de alta a los pocos días. Este lunes día 16 prestará declaración en el juzgado que instruye su caso. Su agresor confeso fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Un WhatsApp a un familiar

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que José C. no solo avisó a su pareja de que tenía ideas suicidas: también se lo dijo a un familiar, por un mensaje en la aplicación WhatsApp. Este pariente tampoco creyó que el hombre estuviese hablando en serio y llegase a hacer algo, por lo que no tomó medida alguna.

Ante la Policía, el sospechoso reiteró la versión: su intención era poner fin a su propia vida, aunque antes había decidido atentar contra la de su compañera. Afortunadamente, sin éxito.