En Navidad las ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca se llenan de luces, de personas en las calles para brindar con los amigos y los compañeros de trabajo o en las tiendas, en busca del mejor regalo; pero también se llena de amigos de lo ajeno que hacen su agosto en diciembre y se mueven como pez en el agua en aglomeraciones, con afán de birlar móviles y carteras. Asimismo, y debido a que cada vez se compra más por Internet, cada vez hay también más estafas con una pantalla en medio. El inspector jefe Marcos Castro, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Murcia, explica a La Opinión cuáles son los delitos más típicos de la Navidad en la Región.

Hurtos en comercios

El jefe de la UDEV recuerda que la Policía tiene en marcha, hasta el próximo 8 de enero, el Plan Comercio Seguro, presentado esta misma semana. Un total de 1.500 agentes de las cinco comisarías, más profesionales de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, se vuelcan en esta iniciativa. En virtud de esta campaña, los agentes repartirán durante estas fechas a comerciantes y ciudadanos de la Región folletos con un decálogo de consejos y una serie de medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar atracos, robos, hurtos o timos

A los comerciantes, Marcos Castro les aconseja que han de «evitar el enfrentamiento con el delincuente» en todo momento y que pueden comunicarse con la Policía en el 091, la web y la aplicación Alertcops.

Y a los usuarios, que, si van de compras por la Red, tengan presente que los fraudes online son «muy comunes» y que las gangas puede que acaben saliendo caras.

Billetes falsos

El inspector pone el acento en otro problema habitual de esta época: los billetes falsos. Quienes cuelan este dinero de pega saben que los dependientes van con «mucha prisa» y no se van a poner a mirarlo con detenimiento.

Ya se están colando. Hace apenas unos días, la Policía Local de Molina de Segura hacía público que agentes de su Unidad de Tráfico habían detectado un billete falso de 200 euros, el cual «se intervino y puso en conocimiento de la autoridad competente».

Hurtos en la calle

Se dan en aglomeraciones (por ejemplo, cuando hay mucha gente viendo la Cabalgata de Reyes) y lo que más se llevan son carteras y móviles. «Son carteristas de zona», detalla el inspector Castro, y no solo son ‘autóctonos’ de la Región, sino que «pueden dejarse caer de vecinas provincias, como Alicante, Almería y Albacete». No actúan como grupos organizados. La Policía Nacional, consciente de que la presencia de estos ladrones es una realidad, refuerza la vigilancia en las zonas donde se da el caldo de cultivo perfecto para que estos delincuentes hagan su agosto en Navidad: la Gran Vía de Murcia o el Paseo Alfonso X, donde se ubica la muestra de Navidad, por ejemplo.

Lotería

Marcos Castro explica a los ciudadanos que los décimos han de adquirirse solamente «en lugares autorizados», ya sean administraciones «física u online». Y es que todavía hay muchas personas que son engañadas por «gente que te ofrece Lotería en la calle».

Por otro lado, «si compartes Lotería con otras personas, hay que hacer fotocopias y anotar quién participa», para que luego no haya conflictos.

Y, si alguien sufre un robo de décimos, ha de comunicarlo a la Policía. Para que, en el caso de que casualmente toque, el ladrón en ningún caso pueda cobrarlo.

Robos en viviendas

Todas las navidades se da un repunte de este tipo de delitos, cuando mucha gente sale a pasear, para ver las luces y hacer compras navideñas. Los amigos de los ajeno a veces recurren a la vigilancia: una persona se queda controlando y avisa vía móvil cuando los moradores se han marchado y hay vía libre para robar. Este tipo de ladrones prefiere entrar en casas vacías, no emplea la violencia y busca, en especial, dinero en metálico y joyas que revender.

También se nota una subida de estos asaltos en fechas señaladas: Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, cuando muchos vecinos se van a cenar a casa de familiares o amigos, apuntan policías de la Región.

A veces es la propia víctima del asalto quien se lo ha puesto fácil al caco, ya que «la gente tiene una devoción: contar su vida privada en redes», manifiesta Castro. Esta exposición da «pistas a los delincuentes» si, por ejemplo, en un Instagram abierto, alguien relata que se va «cuatro días a Roma» y anteriormente ha puesto sus señas. De ahí que el inspector jefe sugiera a los murcianos que sean «cautelosos a la hora de exhibir su vida privada» en Internet.

Robos en trasteros

Los cacos saben que en estas fechas los trasteros se convierten en los grandes aliados de los Reyes Magos, para guardar los regalos y que los más pequeños de la casa no los detecten. Entre los presentes, cada vez más móviles, tabletas y ordenadores, con el añadido de que están sin estrenar. Por tanto, al no hallarse estropeados por el uso, pueden tener una mejor salida en el mercado ilícito. «Se aconseja que las cosas de más valor no estén en el trastero», apunta el inspector jefe.

Plan especial de prevención en las zonas más céntricas de las ciudades La Policía Nacional realiza todos los años por estas fechas (no solo en la Región, sino en toda España) un plan especial que tiene como fin prevenir y evitar hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos típicamente navideños. Estos delitos suelen perpetrarlos amigos de lo ajeno en solitario (no se trata de bandas organizadas) aprovechando importantes aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio, principalmente en calles de grandes ciudades de mayor tránsito, mercadillos navideños y bares. Agentes de la Policía Nacional, al igual que los de la Local, ya pueden verse desde estos días vigilando zonas como Santo Domingo, donde más afluencia de viandantes hay. Aunque se concentran por el centro de las ciudades, no se descuida en ningún momento la seguridad de la periferia. Los servicios policiales se llevan a cabo diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público.

«Con el espíritu navideño, se relaja la seguridad»

El jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Murcia, apunta que «con el espíritu navideño, hay una relación de las medidas de seguridad» por parte de la ciudadanía, por lo que pide «mucha cautela» a la gente para evitar convertirse en víctimas de los delitos que, cada año, vuelven a casa por Navidad, como el turrón.

Estas fechas tan señaladas son, por ejemplo, «una época ideal para los butrones», ya que los amigos de lo ajeno «saben que los almacenes están cargados», precisa Marcos Castro.

También son «muy comunes» los fraudes online, que se incrementan a la par que las compras en Internet, donde hay que «desconfiar de las gangas». Aunque se llevan la palma los hurtos, donde se da «la mayor incidencia» de las navidades.

Preguntado por qué pasa con las agresiones y las peleas, que se incrementan con el consumo de alcohol, el inspector jefe comenta que, aunque Nochevieja tiene fama de ser una noche especialmente conflictiva, lo cierto es que los últimos años no se han producido reyertas destacadas. También hay que tener en cuenta que algunas restricciones por la pandemia de coronavirus estaban vigentes la pasada Navidad.

En general, en fiestas «la gente quiere ir a pasárselo bien, no a tener una movida», tiene claro el inspector jefe Castro.

En una situación de urgencia o si se es víctima de un delito, se puede llamar al Centro de Coordinación de Emergencias de la Región (112) o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible hacer una llamada, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.