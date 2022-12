Dos médicas investigadas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Elda (Alicante) por un delito de homicidio imprudente por la atención prestada al pequeño Aitor, el niño de 8 años que murió en Petrer en 2020 por una peritonitis tras acudir cinco veces a urgencias médicas en un intervalo de cuatro días por un fuerte dolor de estómago, negaron ayer en sede judicial mala praxis en la asistencia al menor y defendieron que su actuación fue correcta.

Las dos facultativas, una de Urgencias del Hospital General de Elda y la otra de un centro de salud de Petrer, rechazaron contestar a las preguntas de la abogada Raquel Sánchez Navarro, que ejerce la acusación particular en nombre de la madre de Aitor, Marta Gonzálvez Alba, y solo contestaron a las preguntas de sus abogados y a las del juez instructor, aunque no a todas las cuestiones.

Segundo año de MIR

Según fuentes cercanas al caso, la médica de Urgencias del Hospital General de Elda que atendió el menor en octubre de 2020, que estaba realizando su segundo año de MIR, declaró en el juzgado que el niño se encontraba en perfecto estado de salud y que "no tenía dolor", algo que se contradice con la denuncia de la madre.

Esta investigada añadió que el menor tampoco tenía fiebre y que no le hizo pruebas complementarias porque vio que estaba bien, según han explicado las mismas fuentes. Tampoco consideró necesario consultar con otro facultativo del centro porque no vio que presentara ninguna patología el pequeño.

Por su parte, la médico del centro de salud de Petrer, que tampoco contestó a las preguntas de la acusación particular, explicó que la madre de Aitor, que en realidad es su abuela pero ha dispuesto de su patria potestad y lo ha criado desde que era un bebé como si fuera su quinto hijo, acudió a las cinco y media de la madrugada porque el menor se encontraba mal y que le dijo que lo llevara al Hospital General. Sin embargo, según su versión, la madre solo quería que le pinchara algo al niño para calmarle el dolor y que no iba a subir por tercera vez al centro hospitalario. Todos estos extremos no quedaron registrados en el centro de salud y la médico alegó en el juzgado que el motivo fue porque había mucho lío de trabajo esa noche.

Asistencia al niño

La imputación de dos médicas que atendieron al niño se produjo a raíz de un informe pericial que concluyó que hubo mala praxis en la asistencia al pequeño.

En el caso de la médica de Urgencias del Hospital General, se indicaba que el error fue dar de alta al pequeño sin practicar pruebas complementarias, mientras que la médica del centro de salud le suministró una medicación que no está recomendada en niños y que pudo acelerar la peritonitis que le causó la muerte.

Aitor falleció a primera hora de la mañana del 28 de octubre de 2020 tras desvanecerse en el aseo de su casa. Desde cuatro días antes estuvo con un cuadro de vómitos y dolor agudo de estómago. Los diferentes médicos que lo atendieron solo le suministraron sueros, un analgésico y un tratamiento para cortarle los vómitos, pero no se le realizó una ecografía ni una analítica para tratar de averiguar el origen del dolor abdominal que no le dejaba ni dormir. Solo se le practicó un análisis de orina para descartar que pudiera estar sufriendo un ataque diabético, según la denuncia de la madre.