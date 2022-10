Según los datos facilitados por Atramur, la principal zona donde actúan los ladrones es el municipio de Murcia y sus pedanías, especialmente en Zarandona, La Arboleja, Sangonera, Guadalupe y El Palmar. Esta Redacción se ha puesto en contacto con la Policía Nacional, que se ha limitado a informar que hay una investigación abierta y que, de momento, no pueden dar más detalles de su desarrollo.

Uno de estos robos se produjo hace solo unos días en el parking que existe frente la FREMM, según informó la propia víctima a esta Redacción. Además, el pasado mes de junio, en la ciudad de Cartagena, tuvieron lugar dos robos de estas características. Los ladrones actuaron de madrugada sobre dos coches, uno ubicado en el estacionamiento del Cartagonova y otro en el barrio de San Antón.

Desde hace unos años, el robo de estos elementos de los vehículos se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en España. Estos dispositivos forman parte del sistema de escape de los vehículos a motor y su función es modificar químicamente los gases para reducir las emisiones contaminantes. Los metales preciosos que contiene hacen que sean una joya muy codiciada por las bandas criminales.

Cuando se piensa en metales preciosos, los primeros que nos vienen a la cabeza son el oro y la plata, pero dentro de esta categoría se incluyen otros no tan conocidos pero muy valorados en los sectores de joyería, industria e inversión: el platino, el paladio y el rodio. Los tres están presentes en un catalizador, siendo el rodio el más preciado de todos. Un informe de la empresa química británica Johnson Matthey concluyó que el precio del rodio ha alcanzado los 17.500 dólares la onza, su nivel más alto desde primeros de septiembre de 2021. Este metal es aproximadamente 9,7 veces más caro que el oro; también el paladio ha conseguido superar el valor del oro en los últimos tiempos. La cantidad de estos metales varía de un modelo a otro. Cada catalizador puede contener entre 2 y 5 gramos de cada uno de los tres metales preciosos.

Sin embargo, según algunas aseguradoras consultadas, la falta de suministro de componentes en el sector del automóvil, ha provocado que una parte de los catalizadores robados encuentren salida también como piezas de recambio.

Cabe recordar que el pasado verano la Policía Nacional desarticuló un grupo criminal itinerante que se dedicaba a la sustracción de catalizadores por toda la geografía española, incluida la Región de Murcia. En total fueron detenidos tres de sus integrantes, por su presunta implicación en 25 acciones delictivas y se solicitaron entonces cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega ya que otros miembros de la organización no se encontraban en España. Esta red robó 10.000 catalizadores de vehículos en varias provincias, entre ellas Murcia.

Un poco antes, en febrero de este año, la Policía Nacional desarticuló otra célula criminal dedicada a la sustracción de estos elementos y sus integrantes fueron detectados en Málaga y seguidos hasta Granada, ciudad donde habían fijado su residencia. Los agentes detuvieron en aquella ocasión a dos ciudadanos de Europa del Este, de 20 y 41 años, por su responsabilidad en 25 hurtos en Andalucía y también en la Región.

¿Qué hacer ante el robo de un catalizador? ¿Lo cubre el seguro?

A pesar de que se sustraiga el catalizador de un coche, este podría seguir en uso ya que no es una pieza indispensable para su funcionamiento. Su tarea es reducir la emisión de los gases contaminantes, pero, según explican algunos de los talleres consultados, cuando «te roban eso, normalmente no lo hacen con cuidado precisamente: lo suelen arrancar de un tirón y eso es lo que genera los verdaderos problemas para el coche, porque rompen el motor o el tubo de escape». Hay que tener en cuenta que no todas las compañías de seguros cubren este tipo percances. En cualquier caso, lo primero que hay que hacer es denunciar los hechos en la comisaría más cercana. Una vez con se tenga la denuncia es cuando debe darse parte al seguro. Ahí será cuando la víctima sabrá si la póliza contratada lo cubre. Muchas que lo incluyen solo cubren el 80% de su valor. La pieza suele rondar los 500 euros.