Un hombre que, sin tener permiso alguno, cortó un total de 53 albaricoqueros en plena producción en una finca de Calasparra deberá abonar a la Comunidad de Bienes propietaria de la misma 23.430 euros por los daños y perjuicios que causó con su acción.

Así se dispone en una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia de Caravaca de la Cruz que ha sido confirmada en parte por la Audiencia Provincial de Murcia al resolver el recurso que el demandado presentó contra la misma.

En su recurso de apelación, este alegó en su descargo que todo había sido fruto de un error inducido por una tercera persona, ya que nunca había sido su intención causar daño alguno a los propietarios.

El tribunal de la Audiencia no ha dado credibilidad a esa versión exculpatoria porque, dice en su sentencia, cuando el demandado llevaba cortados solo una docena de árboles un vecino le dijo que no siguiera, ya que no tenía permiso alguno para ello.

Pese a esa advertencia, el ahora apelante continuó con su labor, hasta llegar a cortar los 53 ejemplares por los que deberá indemnizar.

No obstante, el tribunal sí ha reducido la indemnización que deberá abonar por los perjuicios causados, que los concreta en 23.430 euros, frente a los 39.000 fijados por el juzgado de Caravaca de la Cruz.