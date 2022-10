Los hechos que se consideran probados tuvieron lugar en la festividad de la Purísima del año pasado, sobre las cinco de la mañana, a la salida de una discoteca ubicada en la zona de Centrofama, en Murcia, cuando un joven propinó en la nariz un puñetazo a otro y lo mandó al hospital, lesionado.

La víctima contaría luego que el sospechoso era su ex y que lo amenazó, antes de golpearle, con difundir vídeos de contenido sexual en los que aparecían ambos. Según el agredido, se encontró con su ex dentro de la sala, donde ya se produjo una pelea. "Una vez en la vía pública, a la salida del local, recibió un fuerte puñetazo en la nariz mientras estaba observando su móvil y, al levantar la cabeza, pudo ver perfectamente que el autor del mismo era el denunciado, que acto seguido salió corriendo".

Además, aseguró al día siguiente "recibió mensajes vía WhatsApp del denunciado, preguntándole por lo ocurrido en tono jocoso y amenazante".

El Juzgado de Instrucción Nº 7 de Murcia condenó al sospechoso a abonar una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y le porhíbe arcercarse a menos de 500 metros de su víctima urante seis meses. Tendrá que indemnizar al chico al que pegó con 120 euros.

El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial. Niega haber mantenido un noviazgo con el agredido, solo relaciones esporádicas. Dice que él no le pegó, que fue el otro chico quien se acercó esa noche a él a "reprocharle unos hechos" y admite que le mandó mensajes al día siguiente, pero "preguntándole que le ocurrió la noche anterior, porque le tiene afecto y lo vio afectado".

Sostiene el tribunal, al rechazar su recurso, que "este relato no resulta coherente". "El denunciado, al principio de su declaración, parece dar a entender que es el denunciante el que lo increpa, mientras que él no quiere mantener ningún tipo de relación, denotando que no es una persona importante en su vida, sino simplemente un conocido. No obstante, con posterioridad, manifiesta tener afecto al denunciante, intentando justificar dicha declaración en que ambos comparten la misma condición sexual".

"Asimismo, reconoce estar la noche de los hechos en el lugar en que éstos se produjeron, sin que haya causa alguna que explique las lesiones sufridas por el denunciante y sinque este juzgador aprecie motivo alguno para que el denunciante (que, tal y como resulta de la documental, sufrió lesiones) pretenda imputar las lesiones a persona distinta de aquella que se las produjo", prosigue la Audiencia.