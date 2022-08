Vecinos de la Ensenada del Esparto, en La Manga, han denunciado en Capitanía Marítima de Cartagena la inseguridad que, aseguran, viven en sus playas, ya que, según explican, no hay boyas y las que hay están mal puestas, lo que hace que barcos y motos de agua se acerquen mucho a la arena, con el consiguiente peligro que implica.

Hace tres veranos, los residentes en la zona ya pusieron el grito en el cielo: protestaron por lo que consideraban un exceso de barcos, yates incluidos, que llegaban, echaban el ancla y pasaban la jornada.

Ahora, en un comunicado, detallan que "las innumerables embarcaciones que fondean frente a la playa provocan que muchas de ellas arriben a la zona llena de bañistas", lo cual genera “una situación de peligro que está provocando numerosos enfrentamientoa entre veraneantes y patrones, llegando algunas veces a las manos”.

Aseguran los afectados que han llamado al 112 muchas veces y avisados a los socorristas, pero que nadie les hace caso. Así que esperan que el capitán marítimo “actúe antes de que ocurra una tragedia similar a la que ha ocurrido en otras playas españolas”.

Por ejemplo, el mes pasado perdía la vida un hombre en la playa de Cubelles mientras se bañaba al ser embestido por una embarcación que levantó el ancla y arrancó.

En abril de este año, un vecino de A Coruña fallecía en la playa de Silgar, en Sanxenxo, tras ser arrollado por una embarcación. La víctima iba nadando acompañado por otra persona por la zona de baño, que aún no está señalizada con boyas, cuando fue golpeada por un barco.

Lo que proponen los vecinos

Lo que sugieren los vecinos de La Manga es que se haga "un buen canal de navegación a la mitad de la playa (Km14-15 más, menos) donde hay menos bañistas porque no hay urbanizaciones".

"A unos cien metros, cruzando la carretera, disponen de la zona 5 del Puerto de Tomás Maestre y talleres de náutica, lo que afectaría positivamente a la economía de la zona. Teniendo también un buen acceso por carretera para la llegada inmediata de efectivos de emergencias o maquinaria pesada para recuperar una embarcación·, proponen.

En su opinión, "las boyas que hay en la zona no están bien alineadas con la línea de costa, ya que se encuentran muy separadas entre sí". A este respecto, comenta que "las mismas embarcaciones tapan la línea de boyas y los demás barcos no las ven”. "Las boyas deberían estar mas espesas, cada 30 metros una de otra, con el fin de limitar perfectamente la zona de baño y así evitar la pillería del qué dice que no las ha visto”, destacan en su escrito.

Por otro lado, está el perjuicio que el fondeo descontrolado puede llegar a producir en los fondos marinos.