Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Cartagena y confirmada ahora por la Audiencia Provincial, el varón contactó con la mujer a través de una web y "ella le engañó haciéndole creer que, a cambio de 330 euros, mantendría relaciones sexuales con él". Fue entonces cuando el hombre le hizo un Bizum y entonces ella "se negó a dichas relaciones, dándole escusas, sin que a día del juicio haya devuelto el dinero".

La sentencia condenaba a la mujer a abonar una multa de 150 euros y a devolver los 330 al hombre, en concepto de responsabilidad civil. Ella puso un recurso ante la Audiencia.

Este tribunal, al desestimar el recurso, detalla que "la denunciada, que ni siquiera acudió al juicio, no da una explicación mínimamente razonable del porqué de la entrega del dinero y no cumplimiento de lo pactado o devolución del importe recibido, siendo evidente que deja en el coche al denunciante no regresando al mismo ni dándole una explicación de lo ocurrido, tras haber recibido un dinero que el perjudicado le entrega tras hacerle creer ella que le va a prestar un servicio de naturaleza sexual".

La Audiencia también considera que "es irrelevante que, con posterioridad a haber cometido el delito, le ofreciese cumplir con el servicio que habían acordado, tal y como se expone en el escrito de recurso". La sentencia ya es firme: la mujer tendrá que abonar 480 euros.