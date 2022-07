Los hechos tuvieron lugar poco antes de las cuatro de la tarde, en un supermercado de San Pedro del Pinatar. “Esta señora no es la primera vez que entra aquí y siempre hay un coche fuera esperándola”, relataba a La Opinión una de las empleadas que acababa herida tras el suceso. Este viernes, la mujer en cuestión “llevaba un bolso blanco, lleno de cosas: de perfumería, de cremas… todo eso”.

Al percatarse las trabajadoras de que estaba robando, “yo he intentado agarrarle el bolso” y “en el forcejeo ha sido donde me he hecho daño”, rememora la cajera. En ese momento “ella se ha tirado a una compañera mía”. Y comenzó la agresividad, ya que “éramos cinco y no podíamos con ella”. Fue entonces cuando la sospechosa rompió una botella de perfume y, con uno de los fragmentos de vidrio, amenazó a las trabajadoras. Otra de las testigos afirmó que la mujer se llegó a acercar el cristal a su propio cuello, como haciendo amago de degollarse.

“El del coche se ha ido y la ha dejado”, destaca la testigo y víctima, que calcula que la ladrona, que huyó a pie, “ha robado un botín de uno 400 euros”. “Esta vez se le ha ido la cabeza”, sentencia.

Las empleadas alertaron a Emergencias, que pasó el aviso a la Policía Local y envió una ambulancia. Afortunadamente, las trabajadoras no sufrieron heridas de gravedad: solo contusiones.

“He ido al centro de salud a que me miren. En el momento no me dolía, pero luego no podía mover el brazo. Afortunadamente, no tengo nada roto, me ha dicho el médico, que me vaya a la mutua el lunes”, manifiesta esta trabajadora, que también sufrió un ataque de ansiedad: “Me han puesto un pinchazo directamente”.

La autora de los hechos logró huir, ya que, según apuntan fuentes policiales, para todo el municipio por las tardes hay un único agente, desde las seis y media de la tarde hasta las diez de la noche.

Cabe recordar que en esta localidad costera, el conflicto que el Ayuntamiento mantiene con sus policías, que en dos ocasiones ya han tomado el Pleno para pedir que les abonen las horas extra que aún no han cobrado y para denunciar la precariedad que sufren, ha dado lugar a que la Unidad de Playas haya quedado suspendida este año, por falta de efectivos.