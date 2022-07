A juicio la mujer que mató a su marido de una cuchillada en San Pedro: "Ella es una víctima más"

Sofía Elisabeth R.G., la joven que desde este viernes se sienta en el banquillo de los acusados por matar de una cuchillada a su esposo en San Pedro del Pinatar, sigue insistiendo en que todo fue un accidente. El jurado popular quedó conformado y el interrogatorio a la procesada se pasa al próximo lunes, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena. "He apuñalado a Esteban, a mi marido", dijo cuando llamó a Emergencias, minutos después de los hechos. "¿Cuál es la intención de atentar contra la vida? Ninguna. ¿Intención de acabar de su marido? ¿Para qué? Cuando llevaba años aguantando situaciones de infidelidad, de olvido... ¿Para qué, para dejar a sus hijos solos? Fue un desgraciadísimo accidente". Así se expresaba Fermín Guerrero, abogado de la acusada, en su primera intervención en la vista.

El juez Enrique Domínguez preside la sala. La Fiscalía pide para la procesada 15 años de cárcel por un delito de homicidio. La acusación particular, que considera que fue un asesinato, quiere que pase 25 años entre rejas. "Voy a tratar de demostrar que le clavó el cuchillo de forma voluntaria, que eso no fue un error, no fue un accidente como consecuencia del forcejeo, que fue intencionado", remarcaba la representante del Ministerio Público. "Sofía no presentaba ninguna agresión, Esteban no la agredió: lo que ocurrió fue una discusión por una infidelidad", destacó, para añadir que "aquí no estamos buscando a una tercera persona: Sofía manifiesta que ha apuñalado a su marido".

Clave será en la vista un vídeo del momento, grabado por el móvil de la víctima, en el cual se ve una discusión de la pareja, primero en el relleno de la vivienda que compartían y luego ya dentro. Ella vuelve a su casa gritando que va a acabar con su vida. Entonces "el fallecido se pudo marchar", puntualizaba este viernes el defensor de Sofía.

Hace tres años, la joven fue detenida y mandada a la cárcel porque mató a su esposo, Esteban, de una cuchillada en la yugular. Algo que ella nunca ha negado que hizo (es más, el día de los hechos llamó ella misma a Emergencias para decirlo), pero que, insiste, no fue un crimen: fue un accidente.

La abogada de la acusación particular, Ana Belén Martínez Garrido, en representación de los padres de Esteban y a los dos hijos pequeños de víctima y acusada, cuyos intereses "nada tienen que ver con cuestiones económicas, aunque ustedes (al jurado) van a escuchar que se solicitan cantidades de dinero por la muerte. Pero el interés que tenemos aquí es demostrar la autoría, en ese caso confesa, porque la señora no ha negado el hecho, pero sí la responsabilidad". La letrada ve un asesinato, aunque no cierra la puerta a bajar la calificación a homicidio, aunque en ningún caso, adelantó, considera que fue un desgraciado accidente.

"Sofía estaba actuando en un estado de arrebato propio de quien descubre una infidelidad de su pareja", remarcó Martínez Garrido.

Un contexto de malos tratos

De la defensa de Sofía Elisabeht se hace cargo el conocido penalista Fermín Guerrero, el cual, en su intervención, puso el acento en que "ni siquiera las dos acusaciones coinciden en cómo han sucedido los hechos". "A mí me toca la parte más difícil: representar a una persona que lo hizo sin intención y que es una víctima más".

El abogado resaltó que "Esteban es la mayor víctima, con independencia de sus posibles actitudes de violencia de género, que servirán para una cuestión: para explicar ciertas reacciones de Sofía". "No se trata de enjuiciar a la víctima, por supuesto que no: nadie quiso que Esteban falleciera", dijo. "Insisto, esto no es un juicio de violencia de género: no se está juzgando al fallecido, pero no podemos olvidar las circunstancias del tema".

"Que fuera un maltratador o no, un mal padre o no, un mal marido o no, no se merecía morir"

De su clienta dijo que fue "una madre ejemplar", al contrario que el padre, que "se marchó a Estados Unidos y a Madrid", por ejemplo. El letrado apuntó que Sofía fue "víctima de violencia de género durante muchísimo tiempo". Unos malos tratos que también habría sufrido la hija de la pareja. "No se mereció morir, por supuesto que no", manifestó el penalista. "Que fuera un maltratador o no, un mal padre o no, un mal marido o no, no se merecía morir; ahora, ella lleva acumulando una serie de engaños, de altibajos emocionales", precisó.

También comentó que la pareja tenía pensado mudarse a Madrid con sus hijos, y consideró "normal" que la joven perdiese "los papeles" y se pusiese "fuera de sí" ante lanueva infidelidad. Pero ella no pretendía matarlo. "Si hubiera una intención, se hace de otra forma", aseveró.