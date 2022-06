El primer magistrado designado por la Audiencia de Alicante para presidir el nuevo juicio por el crimen de María del Carmen Martínez acaba de presentar su abstención. El juez José María Merlos, a quien por riguroso turno le correspondió presidir el nuevo tribunal popular que juzgará otra vez a Miguel López por el asesinato de su suegra, ha presentado la abstención al considerar que ha intervenido previamente en esta causa y que, por lo tanto, está inhabilitado para juzgarla.

Merlos ya ha comunicado su renuncia a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, que ahora dispone de un plazo de diez días para decidir si acepta o no los argumentos expuestos por el magistrado. Una resolución que es inapelable con independencia de que las partes puedan después plantear su recusación.

Tal y como ya publicó este medio, Merlos ha intervenido en este proceso en dos ocasiones. En la primera, formaba parte del tribunal que iba a ver el recurso de apelación contra el auto de prisión de López (estuvo encarcelado 39 días por estos hechos) dictado por el instructor pero, en el último momento, el abogado que entonces llevaba su defensa, José Antonio García, renunció a él.

Con posterioridad, y también en relación a la situación penitenciaria del único sospechoso del crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, Merlos fue miembro del tribunal que rechazó el recurso que contra la excarcelación de López interpuso la acusación particular que, en nombre del hijo de la víctima, ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco.

Ha sido precisamente este recurso, presentado en solitario por este letrado donde alertaba de los graves errores que se cometieron en el tramo final del proceso, el que ha llevado al Tribunal Supremo a anular la sentencia absolutoria dictada y a ordenar que vuelta a celebrarse el juicio con un magistrado y un jurado diferente.

En la primera vista oral, el tribunal alcanzó un veredicto de culpabilidad por siete votos a dos que la magistrada Francisca Bru devolvió por una supuesta falta de motivación que nunca pudo ser fiscalizada por las partes. La jueza no les permitió que vieran el acta, que después se destruyó.

Estas dos razones, junto a la supresión de una de las audiencias que marca la Ley del Jurado para proceder a la devolución del veredicto, provocaron la anulación de la resolución y la repetición del juicio, según recoge la sentencia de la que fue ponente Manuel Marchena y que contó con el voto particular de Andrés Palomo. Un magistrado que no niega las irregularidades pero que entiende que no invalidan el fallo, el mismo argumento utilizado por el TSJ para ratificar la absolución dictada por la Audiencia de Alicante.

La sentencia concluía que fue un desconocido quien mató de dos disparos en la cabeza a María del Carmen Martínez la tarde del 9 de diciembre de 2016 cuando fue a recoger su coche en el negocio de automoción propiedad de los Sala que regentaba el sospechoso, quien en el juicio se acogió a su derecho a no declarar.

La acusación pública y la particular pedían para él cerca de 25 años de cárcel por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Cargos de los que 48 horas después de ese primer veredicto condenatorio, y tras el cambio por indisposición de una jurado titular por uno de los suplentes, se torno en una absolución por seis votos a tres.

El escrito en el que Merlos comunica su renuncia va acompañado de jurisprudencia, que se ha ido cambiando, acerca de las intervenciones previas en las causas y de cómo, en función de su relevancia, pueden o no imposibilitar que el magistrado que haya participado en ellas intervenga en su enjuiciamiento.

De momento, y en tanto que el TSJ resuelva respecto al rechazo, lo que se presume que no se demorará mucho, los plazos quedan en suspenso. De estimarse los argumentos de Merlos se designará al siguiente magistrado que figure en la lista.