La familia de Amparo Montalvá González, la mujer de 52 años asesinada este martes en Alzira presuntamente por su compañero sentimental, que aún sigue en paradero desconocido, jamás detectó señales de que estuviera siendo víctima de un maltratador. Tomás, el hermano de Amparo, asegura que «a mí ese hombre no me gustaba, pero tengo que reconocer que su comportamiento no hacía esperar esto. Nunca hubo indicios de que la maltratase, ni mi hermana nos dijo que lo hiciera. No lo vimos venir», lamenta. "Tenían discusiones, y él se iba y luego volvía, pero nada más allá de eso que nosotros pudiésemos percibir", asegura el hermano.

Relacionadas Un hombre huye tras asesinar a su pareja a cuchilladas en su casa de Alzira