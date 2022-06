El jueves por la tarde se cerraba durante varias horas el aeropuerto de Eindhoven (Países Bajos) provocando grandes dificultades a cientos de pasajeros. La razón de esta clausura fue el supuesto hallazgo de un arma de fuego en el equipaje de mano de un viajero.

Según informa la agencia ANP cientos de holandeses se han quedado varados en varios aeropuertos de todo el mundo ante la imposibilidad de que aterrizara ningún vuelo en el aeropuerto de Eindhoven.

La compañía aérea Transavia comunicó que dos aviones que debían despegar de Ibiza no pudieron hacerlo, aunque no ha dado la cifra de cuántos pasajeros iban en ellos. La agencia añade que en algunos casos los viajeros que se han quedado sin volar no podrán regresar a Países Bajos hasta unos días más tarde de lo planeado.

Finalmente, fuentes de aeropuerto holandés comunicaron que lo que "parecía" ser un arma de fuego no lo era, y el aeródromo volvió a retomar cierta normalidad al final de la tarde de ayer.