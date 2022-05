Un autobús de se ha encajado en un puente de la localidad valenciana de Silla este lunes por la tarde, sobre las 20.10 horas. El vehículo, perteneciente a Autobuses AUVACA, iba vacío en el momento del choque, según han informado fuentes policiales.

Al parecer, el conductor, que no ha resultado herido, se habría equivocado de la ruta reglamentaria que traza entre el propio municipio de Silla y la Plaza de España de Valencia, con parada en el Hospital Universitario Doctor Peset.

Al lugar del accidente, en la Avenida del País Valenciano -justo delante del cuartel de la Guardia Civil- han acudido la Policía Local de Silla, Bomberos de Silla, grúas de asistencia y operarios municipales.

El trasfondo de los hechos

Trabajadores de Autobuses AUVACA, tras el accidente, se han puesto en contacto con Levante-EMV, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, para denunciar que este tipo de accidentes "podrían venir por el incumplimiento de los derechos de los trabajadores". Según manifiestan, en la mayoría de ocasiones no se llega a hacer el descanso reglamentario de once horas entre servicio y servicio: "El trabajador que ha sufrido este accidente ya había realizado dos servicios previos a la Línea de Silla, trabajo que ya cuenta con ocho horas de servicio, el día de trabajo completo".

Según ha podido saber este periódico, el conductor accidentado habría empezado a trabajar a las 7.00 horas en un servicio de un colegio por varios pueblos hasta Carlet y, después ha hecho desde Carlet hasta el Bioparc de Valencia desde las 9.15 horas. Luego la empresa le ha obligado a realizar la Línea de Silla y, si no hubiera tenido el accidente, hubiera terminado a las 23 horas.

El propio conductor ha asegurado a este periódico que se le ha encendido "un piloto automático en la mente debido al cansancio" y no ha sabido dónde se ha metido: "Menos mal que no he atropellado a nadie ni me he saltado un semáforo en rojo".

Por ello, desde el sindicato de trabajadores de la empresa Autobuses AUVACA manifiestan que han puesto, al menos, diez denuncias en Inspección de Trabajo notificando los hechos.