Atraca a punta de pistola un salón de juegos de Las Torres de Cotillas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a un individuo que de madrugada asaltaba a punta de pistola un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y escapaba, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar poco antes de la una de la mañana, en un establecimiento ubicado en Juan Carlos I, al que entró un sujeto, encapuchado y pistola en mano, y exigió que se le entregase el dinero.

Cuando el ladrón, que afortunadamente no llegó a disparar a nadie, se marchó, testigos alertaron a Emergencias. Al lugar se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron in situ a una trabajadora del local, una joven de 32 años, que sufrió un ataque de ansiedad tras lo vivido, aunque no precisó ser trasladada a un centro hospitalario.

Los investigadores revisan ahora las cámaras de seguridad, para tratar de dar con una pista que proporcione datos sobre la identidad de esta persona y proceder a su localización y arresto. No se sabe si la pistola era real o simulada y si este sujeto actuaba solo o contaba con cómplices que les aguardaban fuera del salón para facilitarle la escapatoria.