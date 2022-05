La mujer absuelta del asesinato de su novio en Águilas recupera su fianza y ya puede salir de España

Cristina Elena T. estuvo acusada de asesinar a tiros a su novio en verano de hace cinco años en Águilas, aunque ella sostuvo siempre que fue un encapuchado, pistola en mano, el que mató al italiano. Ella es "una persona normal y corriente, no una asesina". Tras unos días de vista y apenas unas horas de deliberaciones, el jurado popular emitía su veredicto: inocente.

Cristina Elena, ya exonerada, tuvo que depositar en su momento 5.000 euros, que fueron prestados por su hermana, para salir de prisión provisional. Ahora, la magistrada Concepción Roig ha dictado un auto, con fecha de este lunes, para que se le devuelva el dinero. Además, dado que Cristina no es sospechosa, ya no pesan medidas sobre ella: recupera su pasaporte y podrá salir de España cuantas veces quiera.

La víctima del crimen fue Giuseppe Nirta, de 52 años, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado de la región de Reggio de Calabria. Esta circunstancia pesó sobre los investigadores de la Policía Judicial en un principio, aunque luego el cerco se fue estrechando en torno a su compañera sentimental. La única que se sentó en el banquillo. Y ya exonerada de todo.

Pese a los intentos de la fiscal, Arantzazu Echeandia, y la acusación particular, ejercida por Pedro Hernández Bravo en nombre de la madre del finado, de demostrar la culpabilidad de la sospechosa, los nueve hombres y mujeres del jurado entendieron que los indicios contra Cristina Elena no estaban claros. Y no creyeron que la presencia de algunos residuos de disparos en la ropa de la mujer, uno de los argumentos que empleó la Policía Judicial para proceder a su arresto, fuese suficiente como para condenar a la mujer, para quien el Ministerio Público llegó a pedir penas que sumaban 26 años entre rejas.

Evaristo Llanos, el abogado de Cristina Elena expresó tras el veredicto, en declaraciones a La Opinión, su "enorme satisfacción de que se haya declarado probada la inocencia de esta chica".