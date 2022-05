Amenaza, cuchillo en mano y ensangrentado, a sus familiares en Murcia al creer que su esposa le era infiel

Un joven de nacionalidad española, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por, presuntamente, amenazar con un arma blanca a varias personas en la vía pública en Murcia, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar este viernes por la tarde, en la zona del Castillejo. Vecinos alertaron a la Policía de que se estaba produciendo una riña multitudinaria en la calle, y de que uno de los implicados en la misma caminaba ensangrentado y portaba un cuchillo en la mano.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que reconocieron al individuo porque iba ensagrentado y sin camiseta, tal y como habían indicado los vecinos en su llamada. Los agentes procedieron a la detención del sospechoso y lo trasladaron primero a un centro médico, como manda el protocolo, para ser atendido de sus lesiones, y luego a la comisaría de San Andrés, para ponerlo en custodia de la Policía Nacional, cuerpo que tiene las competencias en investigación. Se le acusa de un delito de amenazas con arma blanca.

Vecinos y testigos afirmaron que el detonante de la reyerta fue que este hombre estaba convencido de que su esposa le había sido infiel. Esta circunstancia le habría impulsado a coger el arma blanca, un cuchillo de cocina que luego sería recuperado por la Policía, y amenazar a sus parientes.

Los vecinos aseguraron que se vivieron escenas de tensión, con insultos e improperios proferidos tanto por este sujeto como por sus allegados, con los cuales se peleaba. El único detenido fue el joven.

Afortunadamente, ninguno de los presentes sufrió heridas y no fue necesario movilizar a una ambulancia a la zona. El único herido era el sospechoso, que, aunque estaba sangrando por el brazo y renía una lesión reciente, no quiso decir quién se la había hecho. Su estado, no obstante, no reviste gravedad.