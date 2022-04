Un hombre contra el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia dictó auto de prisión al estar investigado por un presunto delito de amenazas en el ámbito familiar ha pedido su excarcelación porque asegura que aunque tiene un arma de fuego no la utiliza y, además, debe cuidar de una tía de casi 90 años de edad.

Así se recoge en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia al desestimar su recurso y en el que se indica que su círculo familiar más cercano, afectado por las amenazas que se investigan, necesita sentirse protegido y no sufrir desasosiego ni inquietud. El apelante alegó en su recurso que las amenazas que se le atribuían no eran graves y que el tener un arma en su domicilio no tenía importancia.