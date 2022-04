La Audiencia Provincial de Murcia ha rebajado de 540 euros a 180 la multa que deberán pagar un matrimonio condenado por un juzgado de instrucción de Totana en enero de 2021 por amenazar a una vecina con mojarla y romperle la cabeza si pasaba cerca de su casa.

La sentencia señala que el juzgado declaró probado que los hechos se produjeron en una paraje de Aledo en marzo de 2020 cuando la denunciante salía de su casa y se encontró con que el acusado la llamó tonta y bruja y le advirtió de que si volvía a pasar por allí regresaría mojada.

Al regresar hacia su vivienda, fue la esposa de aquel la que la llamó también bruja y la amenazó con romperle la cabeza si pasaba por aquella zona.

El juzgado condenó a cada acusado por un delito leve de amenazas a 540 euros de multa, además de imponerles una orden de alejamiento respecto a la denunciante de cien metros.

Al estimar en parte la apelación de los acusados, la Audiencia ha rebajado la cuota diaria de seis a dos euros, pero no ha atendido el tribunal su partición de que el alejamiento se rebajara a no más de treinta metros, al considerar que los fijados no son excesivos, ya que los denunciados residen en Totana.