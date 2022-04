"Mamá, este es mi número nuevo, se me ha roto el otro móvil y necesito un favor". Así arrancan los mensajes de estos estafadores. Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas.

La Policía Nacional alerta sobre una nueva modalidad de estafa cometida por WhatsApp en la que sus promotores contactan con mujeres a las que solicitan dinero urgente haciéndose pasar por sus hijos, con el fin de hacer frente a un problema inmediato, ha informado este lunes la Dirección General de la Policía. "¿Me puedes hacer una transferencia para pagar una cosa, que no tengo la tarjeta a mano?". Una vez convencida la víctima, su supuesto hijo le pide una transferencia inmediata a una cuenta cuyos datos facilita. Cuando las mujeres logran hablar con sus verdaderos hijos, se dan cuenta de que realmente han sido víctimas de un engaño y ya no hay vuelta atrás ya que no es posible cancelar la transferencia. La Policía ha detectado en las últimas semanas estafas de este tipo en diferentes zonas del país. Sus autores han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros. En caso de recibir mensajes de este tipo, los agentes recomiendan no perder la calma y asegurarse de que al otro lado del móvil se encuentra un familiar antes de hacer pagos.