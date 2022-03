"Fuimos juntos a una psicóloga, que me dijo: ‘sal corriendo, que es un maltratador’"

«Me dijo que el problema de la relación era mi familia, toda la gente de mi alrededor; y mi amiga, la que más. Solo podía estar con él, dejé de tener relación con todo el mundo. Me decía que me amaba y luego me mordía la cara». Son solo algunas de las manifestaciones que hizo ante el juzgado una joven, vecina de Cartagena, acerca de lo que vivió con su exnovio, un individuo que ahora tiene 41 años, 15 más que ella, y que fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena a una pena de dos años y tres meses de prisión por un delito de maltrato psíquico habitual.

El hombre, no obstante, recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, tribunal que admitió su requerimiento en parte y le bajó la pena: se le queda en un año y nueve meses de cárcel, por el mismo delito, y no tendrá que ingresar en el penal.

"A los dos días nos vimos, me hizo una servilleta con nuestro círculo del amor y volví con él"

«No se aprecia por la sala que la imposición de la pena de prisión en su extensión de dos años y tres meses esté debidamente justificada, especialmente considerando el efecto legal que esa extensión de pena conlleva», apunta la Audiencia en la sentencia en la que estima parcialmente el recurso de apelación y procede a «imponer la pena de prisión en la extensión mínima: 21 meses».

El tribunal, a la vez, asume los hechos probados de la sentencia del juzgado de Cartagena y reconoce que el comportamiento del sujeto «cumple la exigencia típica y responde a una consideración menospreciativa de la dignidad de la mujer, con actuaciones de control, insultos, vejaciones y violencia», al tiempo que subraya que «el efecto provocado ha sido de afectación psicológica en la víctima», a la cual su ex no podrá acercarse durante cuatro años.

«Me pegó patadas, me cogió del cuello, me encerró en la tienda y se fue, vino a las dos horas y conseguí escapar y fui a una gasolinera a llamar porque me quitó el móvil», relataba la mujer, cuando declaró. «Volví a la tienda, y me metió en el coche en la parte de atrás, diciéndome ‘puta, guarra’, me llevó a Cala Flores y allí me escondió el móvil en la funda del colchón para que no pudiera cogerlo», proseguía. Esa vez, la víctima se refugió con unos parientes en una provincia vecina, «pero a los dos días nos vimos, me hizo una servilleta con nuestro círculo del amor y me volvió a convencer y volví con él», manifestó ella.

«Fuimos a una psicóloga, porque él decía que necesitaba ayuda. Él habló todo el rato y cuando salimos ella me dio un abrazo y me dijo: ‘sal corriendo, que es un maltratador’», rememoró.

En el relato de hechos probados se detalla que víctima y agresor fueron pareja durante un año y vivieron juntos en Cartagena. Durante la relación, «él la sometió a una situación de dominio y control, limitando su círculo de amistades, prohibiéndole hablar con determinadas personas, y sus relaciones familiares, controlando el uso del móvil, revisándoselo en numerosas ocasiones para ver a quién y qué escribía, obligándola incluso en una ocasión a poner la huella de desbloqueo por la fuerza, agarrándola de la muñeca. Y la encerraba sin móvil, para que no pidiese ayuda».